Тюменские адвокаты пожаловались на низкие зарплаты

17 августа 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Юристов не устраивает плата, которую им дает бюджет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Адвокаты, бесплатно оказывающие тюменцам юридическую помощь, пожаловались властям на низкую оплату труда. Информация содержится в проекте постановления, опубликованном на сайте правительства Тюменской области. Чиновники планируют увеличить расходы бюджета на финансирование этого направления. «Адвокаты, участвующие в системе бесплатной юридической помощи, неоднократно обращались в органы власти с просьбой об увеличении стоимости их услуг. Проблема оплаты стоит весьма остро, что приводит к низкой активности адвокатской деятельности. Так, в первом полугодии охват населения такой помощью составил несущественные 0,26%», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. За шесть месяцев текущего года помощь тюменцам оказывали лишь 16 адвокатов, хотя могли бы 88. Право на этот вид поддержки имеют более 200 000 жителей области, но консультации получили только 514 человек. Размер оплаты труда юристов не менялся уже десять лет. Для граждан их услуги бесплатны, расходы покрывает областной бюджет. Тюменские адвокаты получают 300 рублей за устные консультации, 500 — за письменные, за составление документов им положена 1 000 рублей, а за представление тюменцев в судах — 4 000. На 2022 год на эти цели выделено 600 000 рублей. Проект постановления, разработанный правовым управлением правительства региона, предлагает увеличивать эту сумму на 10% ежегодно. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Адвокаты, бесплатно оказывающие тюменцам юридическую помощь, пожаловались властям на низкую оплату труда. Информация содержится в проекте постановления, опубликованном на сайте правительства Тюменской области. Чиновники планируют увеличить расходы бюджета на финансирование этого направления. «Адвокаты, участвующие в системе бесплатной юридической помощи, неоднократно обращались в органы власти с просьбой об увеличении стоимости их услуг. Проблема оплаты стоит весьма остро, что приводит к низкой активности адвокатской деятельности. Так, в первом полугодии охват населения такой помощью составил несущественные 0,26%», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. За шесть месяцев текущего года помощь тюменцам оказывали лишь 16 адвокатов, хотя могли бы 88. Право на этот вид поддержки имеют более 200 000 жителей области, но консультации получили только 514 человек. Размер оплаты труда юристов не менялся уже десять лет. Для граждан их услуги бесплатны, расходы покрывает областной бюджет. Тюменские адвокаты получают 300 рублей за устные консультации, 500 — за письменные, за составление документов им положена 1 000 рублей, а за представление тюменцев в судах — 4 000. На 2022 год на эти цели выделено 600 000 рублей. Проект постановления, разработанный правовым управлением правительства региона, предлагает увеличивать эту сумму на 10% ежегодно. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.