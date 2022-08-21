«Коммерсант»: Bosch продаст свои заводы в России

22 августа 2022 в 05:38 Размер текста - 17 +

Bosch выставила на продажу два своих завода под Санкт-Петербургом (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Немецкая компания Bosch продает два своих завода в России, находящиеся под Санкт-Петербургом. Производство техники на них было приостановлено из-за санкций Европейского союза, откуда поставлялись комплектующие. Российская структура Bosch ООО «БСХ Бытовые приборы» ищет покупателей на два своих завода, находящиеся в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом, сообщает « Коммерсант », ссылаясь на слова источника на рынке электроники. Отмечается, что большую часть комплектующих предприятия получали из стран ЕС, которые ввели санкции против России после начала спецоперации на Украине. Другой источник газеты также подтвердил эту информацию, добавив, что компания не понимает, что делать с российскими активами, которые не могут производить прибыль, потому принято решение о продаже. Также уточняется, что предприятия специализированы под технологии Bosch, что может снизить цену заводов. 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В связи с этим Запад ввел жесткие санкции, иностранные компании стали временно закрывать магазины. Ранее сообщалось, что Россия готовится к отказу от западных товаров. Отмечалось, что главным инструментом для снятия зависимости от импорта станет создание собственных производств.

Немецкая компания Bosch продает два своих завода в России, находящиеся под Санкт-Петербургом. Производство техники на них было приостановлено из-за санкций Европейского союза, откуда поставлялись комплектующие. Российская структура Bosch ООО «БСХ Бытовые приборы» ищет покупателей на два своих завода, находящиеся в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на слова источника на рынке электроники. Отмечается, что большую часть комплектующих предприятия получали из стран ЕС, которые ввели санкции против России после начала спецоперации на Украине. Другой источник газеты также подтвердил эту информацию, добавив, что компания не понимает, что делать с российскими активами, которые не могут производить прибыль, потому принято решение о продаже. Также уточняется, что предприятия специализированы под технологии Bosch, что может снизить цену заводов. 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В связи с этим Запад ввел жесткие санкции, иностранные компании стали временно закрывать магазины. Ранее сообщалось, что Россия готовится к отказу от западных товаров. Отмечалось, что главным инструментом для снятия зависимости от импорта станет создание собственных производств.