В России призвали разрешить въезд в страну для ряда фур из ЕС

22 августа 2022 в 06:49 Размер текста - 17 +

Власти РФ предложили разрешить фурам ЕС с пищевым и медицинским грузам въезжать в Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности С 1 октября российские власти собираются ввести запрет на въезд и передвижение по стране европейских фур с товарами. Однако транспорту с продовольствием, продукцией агропромышленного комплекса и лекарствами было сделано исключение. Минсельхоз РФ и Мипромторг РФ готовят перечь товаров, с которыми тягачи из Европейского союза смогут въезжать в Россию вопреки запрету, сообщает источник «Известий» в кабмине. Отмечается, что по планам запрет на передвижение европейского грузового транспорта по территории России должен вступить с 1 октября. «Под исключение планируется внести такие категории товаров, как продукция фармацевтической и медицинской промышленности, скоропортящиеся, а также требующие особых условий хранения грузы», — рассказали в Минпромторге, добавив, что ведомство уже сформировало свой перечень исключений. Там уточнили, что продукция пищевой промышленности, в том числе алкоголь, относится к компетенции Минсельхоза. Страны Запада ввели против России жесткие санкции из-за начала спецоперации на Украине, призванной спасти жителей Донбасса, которые много лет страдали от обстрелов ВСУ и нацбатов. В июне власти РФ подготовили запрет на въезд европейского грузового транспорта на территорию России. В конце мая идею ограничения въезда европейских грузоперевозчиков в Россию поддержало также Министерство промышленности и торговли РФ. Ранее ЕС в рамках санкций запретил грузоперевозчикам из России возить грузы по своей территории. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 1 октября российские власти собираются ввести запрет на въезд и передвижение по стране европейских фур с товарами. Однако транспорту с продовольствием, продукцией агропромышленного комплекса и лекарствами было сделано исключение. Минсельхоз РФ и Мипромторг РФ готовят перечь товаров, с которыми тягачи из Европейского союза смогут въезжать в Россию вопреки запрету, сообщает источник «Известий» в кабмине. Отмечается, что по планам запрет на передвижение европейского грузового транспорта по территории России должен вступить с 1 октября. «Под исключение планируется внести такие категории товаров, как продукция фармацевтической и медицинской промышленности, скоропортящиеся, а также требующие особых условий хранения грузы», — рассказали в Минпромторге, добавив, что ведомство уже сформировало свой перечень исключений. Там уточнили, что продукция пищевой промышленности, в том числе алкоголь, относится к компетенции Минсельхоза. Страны Запада ввели против России жесткие санкции из-за начала спецоперации на Украине, призванной спасти жителей Донбасса, которые много лет страдали от обстрелов ВСУ и нацбатов. В июне власти РФ подготовили запрет на въезд европейского грузового транспорта на территорию России. В конце мая идею ограничения въезда европейских грузоперевозчиков в Россию поддержало также Министерство промышленности и торговли РФ. Ранее ЕС в рамках санкций запретил грузоперевозчикам из России возить грузы по своей территории.