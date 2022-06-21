В Правительстве намерены запретить въезд европейских фур в РФ

21 июня 2022 в 23:26 Размер текста - 17 +

Минтранс совместно с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) подготовил нормативные акты, согласно которым на территорию России запретят въезд европейских фур и организуют перецепку грузов на автомобили компаний РФ на границе. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента госполитики в области автомобильного транспорта Владимир Луговенко на общем годовом собрании членов АСМАП. «К сожалению, у коллег из Минпромторга, Минсельхоза, ФТС своя логика, свои мысли. Они опасаются, что полки магазинов станут пустыми и вообще остановится грузопоток. Мы их убеждаем, что это не так», — цитируют Луговенко «Известия». По его словам, если бы решение о запрете на въезд в Россию европейских грузовиков зависело только от Минтранса, то оно было бы уже принято. Вопрос будет обсуждаться на очередном совещании в правительстве, которое ожидается «со дня на день», добавил он. В конце мая идею ограничения въезда европейских грузоперевозчиков в Россию поддержало также Министерство промышленности и торговли РФ. Ранее ЕС в рамках санкций запретил грузоперевозчикам из России возить грузы по своей территории. Кроме того, 18 июня Литовские железные дороги уведомили Калининград о прекращении транзита санкционных товаров. Позднее Литва расширила запрет на перевозки в российский регион на грузовой автомобильный транзит. В пресс-службе МИД предупредили Вильнюс, что РФ начнет защищать свои национальные интересы, если страна не восстановит грузовой транзит.