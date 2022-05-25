Минпромторг не хочет пускать грузовики из Европы в Россию

25 мая 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

Предлагается ограничить проезд европейских перевозчиков по белорусскому сценарию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министерство промышленности и торговли России поддержало идею ограничения въезда европейских грузоперевозчиков в Россию. С таким предложением обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину члены ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс». «Вы знаете, если это будет сделано, как, например, у белорусских коллег — когда тягач может довозить фуру непосредственно до места назначения по перецепке, — то здесь, я думаю, большой проблемы логистической не будет», — говорит глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее ЕС запретил грузоперевозчикам из России возить грузы по своей территории. Исключения были сделаны для транзита в Калининград и перевозки медицинских и продовольственных товаров. Ответными мерами Белоруссия запретила европейским перевозчикам проезд по территории своей страны, за исключением заезда в пункты пропуска, где производится перегрузка товаров или перецепка фур к тягачам белорусского перевозчика.

Министерство промышленности и торговли России поддержало идею ограничения въезда европейских грузоперевозчиков в Россию. С таким предложением обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину члены ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс». «Вы знаете, если это будет сделано, как, например, у белорусских коллег — когда тягач может довозить фуру непосредственно до места назначения по перецепке, — то здесь, я думаю, большой проблемы логистической не будет», — говорит глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее ЕС запретил грузоперевозчикам из России возить грузы по своей территории. Исключения были сделаны для транзита в Калининград и перевозки медицинских и продовольственных товаров. Ответными мерами Белоруссия запретила европейским перевозчикам проезд по территории своей страны, за исключением заезда в пункты пропуска, где производится перегрузка товаров или перецепка фур к тягачам белорусского перевозчика.