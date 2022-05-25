Минпромторг не хочет пускать грузовики из Европы в Россию

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Открытие бойни скота в селе Частоозерье. Курган , большегруз, фура, груз, фура на трассе, грузовые машины
Предлагается ограничить проезд европейских перевозчиков по белорусскому сценарию Фото:
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Министерство промышленности и торговли России поддержало идею ограничения въезда европейских грузоперевозчиков в Россию. С таким предложением обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину члены ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс».

«Вы знаете, если это будет сделано, как, например, у белорусских коллег — когда тягач может довозить фуру непосредственно до места назначения по перецепке, — то здесь, я думаю, большой проблемы логистической не будет», — говорит глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Его слова приводит РИА «Новости».

Ранее ЕС запретил грузоперевозчикам из России возить грузы по своей территории. Исключения были сделаны для транзита в Калининград и перевозки медицинских и продовольственных товаров. Ответными мерами Белоруссия запретила европейским перевозчикам проезд по территории своей страны, за исключением заезда в пункты пропуска, где производится перегрузка товаров или перецепка фур к тягачам белорусского перевозчика.

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Министерство промышленности и торговли России поддержало идею ограничения въезда европейских грузоперевозчиков в Россию. С таким предложением обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину члены ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс». «Вы знаете, если это будет сделано, как, например, у белорусских коллег — когда тягач может довозить фуру непосредственно до места назначения по перецепке, — то здесь, я думаю, большой проблемы логистической не будет», — говорит глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее ЕС запретил грузоперевозчикам из России возить грузы по своей территории. Исключения были сделаны для транзита в Калининград и перевозки медицинских и продовольственных товаров. Ответными мерами Белоруссия запретила европейским перевозчикам проезд по территории своей страны, за исключением заезда в пункты пропуска, где производится перегрузка товаров или перецепка фур к тягачам белорусского перевозчика.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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