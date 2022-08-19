Патрушев: Запад развязал против России войну, СВО лишь предлог

19 августа 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев сказал, что Запад ведет гибридную войну Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад проводит антироссийскую компанию и спецоперация РФ на Украине является предлогом для введения ограничений. Такое мнение высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «Вместо поиска взаимоприемлемых путей к диалогу предпринимаются попытки изолировать Россию на международной арене, вводятся нелегитимные санкции. Начатая нашей страной на Украине специальная военная операция используется лишь как предлог для раскручивания беспрецедентной глобальной антироссийской кампании», — цитирует ТАСС Патрушева. По его словам, Запад развязал гибридную войну против России и отверг предложения РФ по гарантиям безопасности. Россия до начала спецоперации на Украине предлагала США и НАТО подписать гарантии безопасности,, но они отвергли инициативу. В документе альянсу предлагалось отказаться от расширения на восток. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Страны Запада помогают Украине финансами и оружием. Поставки вооружения Киеву угрожают безопасности континента, заявляли в Кремле. США и страны Евросоюза ввели антироссийские санкции. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также сказал, что Запад начал тотальную гибридную войну против РФ, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад проводит антироссийскую компанию и спецоперация РФ на Украине является предлогом для введения ограничений. Такое мнение высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «Вместо поиска взаимоприемлемых путей к диалогу предпринимаются попытки изолировать Россию на международной арене, вводятся нелегитимные санкции. Начатая нашей страной на Украине специальная военная операция используется лишь как предлог для раскручивания беспрецедентной глобальной антироссийской кампании», — цитирует ТАСС Патрушева. По его словам, Запад развязал гибридную войну против России и отверг предложения РФ по гарантиям безопасности. Россия до начала спецоперации на Украине предлагала США и НАТО подписать гарантии безопасности,, но они отвергли инициативу. В документе альянсу предлагалось отказаться от расширения на восток. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Страны Запада помогают Украине финансами и оружием. Поставки вооружения Киеву угрожают безопасности континента, заявляли в Кремле. США и страны Евросоюза ввели антироссийские санкции. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также сказал, что Запад начал тотальную гибридную войну против РФ, сообщает «Национальная служба новостей».