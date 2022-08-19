Патрушев: Запад развязал против России войну, СВО лишь предлог

Запад проводит антироссийскую компанию и спецоперация РФ на Украине является предлогом для введения ограничений. Такое мнение высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Вместо поиска взаимоприемлемых путей к диалогу предпринимаются попытки изолировать Россию на международной арене, вводятся нелегитимные санкции. Начатая нашей страной на Украине специальная военная операция используется лишь как предлог для раскручивания беспрецедентной глобальной антироссийской кампании», — цитирует ТАСС Патрушева. По его словам, Запад развязал гибридную войну против России и отверг предложения РФ по гарантиям безопасности.
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Запад проводит антироссийскую компанию и спецоперация РФ на Украине является предлогом для введения ограничений. Такое мнение высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «Вместо поиска взаимоприемлемых путей к диалогу предпринимаются попытки изолировать Россию на международной арене, вводятся нелегитимные санкции. Начатая нашей страной на Украине специальная военная операция используется лишь как предлог для раскручивания беспрецедентной глобальной антироссийской кампании», — цитирует ТАСС Патрушева. По его словам, Запад развязал гибридную войну против России и отверг предложения РФ по гарантиям безопасности. Россия до начала спецоперации на Украине предлагала США и НАТО подписать гарантии безопасности,, но они отвергли инициативу. В документе альянсу предлагалось отказаться от расширения на восток. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Страны Запада помогают Украине финансами и оружием. Поставки вооружения Киеву угрожают безопасности континента, заявляли в Кремле. США и страны Евросоюза ввели антироссийские санкции. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также сказал, что Запад начал тотальную гибридную войну против РФ, сообщает «Национальная служба новостей».