The Hill: власти США устроили прелюдию к третьей мировой войне

22 августа 2022 в 08:53 Размер текста - 17 +

США проводят политику «стратегической неопределенности», заявил Мэннинг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США устроили ситуацию, напоминающую «прелюдию к мировой войне», причиной которой может стать напряженная обстановка с Тайванем. Об этом заявил экс-директор по азиатским исследованиям при Совете по международным отношениям Роберт Мэннинг в статье для американского издания The Hill. «Нынешнее состояние геополитики кажется напоминающим прелюдию к Первой мировой войне. Это также было время беспрецедентной глобализации, но вместе с тем время ошибочных представлений и просчетов среди крупнейших держав того времени. Они вспыхнули пожаром в ответ на триггерное событие, убийство австрийского эрцгерцога Фердинанда. Могут ли Украина или Тайвань быть современными эквивалентами?» — написал Мэннинг. Он отметил, что Китай привержен воссоединению с Тайванем. По его словам, действия Пекина направлены на то, чтобы удержать Тайбэй от провозглашения формальной независимости, что подтверждается ответом КНР на визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на остров. По мнению автора, это необходимо для активизации Народно-освободительной армии, блокады Тайваня и проведения военно-воздушных и военно-морских учений. Также существует американская политика «стратегической неопределенности», в соответствии с которой США обязаны помочь Тайваню защитить себя, но нет никаких договорных обязательств по военному вмешательству в случае нападения Китая. Ранее комментаторы Twitter (заблокированной на территории России социальной сети) высказали мнение, что третья мировая война медленно приближается. Они пришли в ужас от планов Североатлантического альянса по расширению своего присутствия в Европе. По их мнению, никто не в праве обвинять в этом Россию, вся ответственность лежит на альянсе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США устроили ситуацию, напоминающую «прелюдию к мировой войне», причиной которой может стать напряженная обстановка с Тайванем. Об этом заявил экс-директор по азиатским исследованиям при Совете по международным отношениям Роберт Мэннинг в статье для американского издания The Hill. «Нынешнее состояние геополитики кажется напоминающим прелюдию к Первой мировой войне. Это также было время беспрецедентной глобализации, но вместе с тем время ошибочных представлений и просчетов среди крупнейших держав того времени. Они вспыхнули пожаром в ответ на триггерное событие, убийство австрийского эрцгерцога Фердинанда. Могут ли Украина или Тайвань быть современными эквивалентами?» — написал Мэннинг. Он отметил, что Китай привержен воссоединению с Тайванем. По его словам, действия Пекина направлены на то, чтобы удержать Тайбэй от провозглашения формальной независимости, что подтверждается ответом КНР на визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на остров. По мнению автора, это необходимо для активизации Народно-освободительной армии, блокады Тайваня и проведения военно-воздушных и военно-морских учений. Также существует американская политика «стратегической неопределенности», в соответствии с которой США обязаны помочь Тайваню защитить себя, но нет никаких договорных обязательств по военному вмешательству в случае нападения Китая. Ранее комментаторы Twitter (заблокированной на территории России социальной сети) высказали мнение, что третья мировая война медленно приближается. Они пришли в ужас от планов Североатлантического альянса по расширению своего присутствия в Европе. По их мнению, никто не в праве обвинять в этом Россию, вся ответственность лежит на альянсе.