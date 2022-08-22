В США испугались, что Россия вернет себе Аляску

22 августа 2022 в 09:41 Размер текста - 17 +

США сейчас имеет 12 000 военнослужащих в своей арктической воздушно-десантной дивизии на Аляске, что уступает российским вооруженным силам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия активно осваивает Арктику, имеет большой военный потенциал в регионе, а также все ближе продвигается к Аляске, что может означать попытки РФ к возврату территории. Об этом заявила внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси. «Россия милитаризировала регион, построив целых 50 оборонительных форпостов от Баренцева моря до территорий возле Аляски. На другом конце ее арктического побережья находится треть российских атомных военных кораблей и подводных лодок во Владивостоке с базой недалеко от Аляски. За 20 лет существования (Арктического — прим. ред.) совета Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в регионе», — написала Фрэнси. Она также отметила, что США долгое время игнорировали Арктику и позволили Москве существенно там закрепиться. «Замерзший Северный Ледовитый океан, площадь которого в два раза меньше территории Соединенных Штатов, долгое время игнорировался», — жалуется Фрэнси.

Россия активно осваивает Арктику, имеет большой военный потенциал в регионе, а также все ближе продвигается к Аляске, что может означать попытки РФ к возврату территории. Об этом заявила внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси. «Россия милитаризировала регион, построив целых 50 оборонительных форпостов от Баренцева моря до территорий возле Аляски. На другом конце ее арктического побережья находится треть российских атомных военных кораблей и подводных лодок во Владивостоке с базой недалеко от Аляски. За 20 лет существования (Арктического — прим. ред.) совета Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в регионе», — написала Фрэнси. Она также отметила, что США долгое время игнорировали Арктику и позволили Москве существенно там закрепиться. «Замерзший Северный Ледовитый океан, площадь которого в два раза меньше территории Соединенных Штатов, долгое время игнорировался», — жалуется Фрэнси.