Жительница ХМАО уличила «Магнит» в продаже йогурта с плесенью. Фото

22 августа 2022 в 11:10 Размер текста - 17 +

Жительница Ханты-Мансийска пожаловалась, что в «Магните» ей продали йогурт с плесенью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Ханты-Мансийска пожаловалась, что в магазине торговой сети «Магнит» ей продали йогурт с плесенью. Пост об этом опубликован в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте». «Купила вчера в „Магните“ йогурт. Один нормальный был, второй решила сегодня съесть. И вот „красота“. Либо сроки годности перебиты, либо условия хранения нарушены. Других объяснений у меня нету», — написала пользователь Татьяна Олейник, прикрепив фотографию йогурта с плесенью. В ответ другие пользователи поделились своими историями о покупке просрочки в магазинах сети. «А я в „Магнит“ селедку тухлую без чека вернула, сначала не хотели брать, но потом все-таки вернули деньги», — написала пользователь Айна Мисюра. Часть комментаторов также поделилась мнением, что в сетевых магазинах всегда есть просрочка. Они посоветовали внимательнее выбирать товар. Некоторые порекомендовали обратиться в Роспотребнадзор. URA.RU в свою очередь направило в пресс-службу сети магазинов «Магнит» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что житель Нижневартовска подозревает, что на полках магазинов «Магнит» появилась поддельная Pepsi. Мужчина купил сразу шесть бутылок газировки, но все они, по его мнению, сильно отличаются по вкусу от привычного напитка. Жительница утверждает, что купила йогурт в «Магните» Фото: группа «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте»

Жительница Ханты-Мансийска пожаловалась, что в магазине торговой сети «Магнит» ей продали йогурт с плесенью. Пост об этом опубликован в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте». «Купила вчера в „Магните“ йогурт. Один нормальный был, второй решила сегодня съесть. И вот „красота“. Либо сроки годности перебиты, либо условия хранения нарушены. Других объяснений у меня нету», — написала пользователь Татьяна Олейник, прикрепив фотографию йогурта с плесенью. В ответ другие пользователи поделились своими историями о покупке просрочки в магазинах сети. «А я в „Магнит“ селедку тухлую без чека вернула, сначала не хотели брать, но потом все-таки вернули деньги», — написала пользователь Айна Мисюра. Часть комментаторов также поделилась мнением, что в сетевых магазинах всегда есть просрочка. Они посоветовали внимательнее выбирать товар. Некоторые порекомендовали обратиться в Роспотребнадзор. URA.RU в свою очередь направило в пресс-службу сети магазинов «Магнит» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что житель Нижневартовска подозревает, что на полках магазинов «Магнит» появилась поддельная Pepsi. Мужчина купил сразу шесть бутылок газировки, но все они, по его мнению, сильно отличаются по вкусу от привычного напитка.