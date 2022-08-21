Свердловчане рассказали о семье убийцы, расстрелявшего знакомых

22 августа 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Свердловчанин застрелил в гараже двух человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Семья жителя поселка Совхозный (Свердловская область), который вечером 21 августа открыл огонь по знакомым в гараже, пользуется дурной славой среди местных и считается скандальной. Об этом URA.RU рассказала местная жительница Ольга (имя изменено). «Я уверена, что конфликт спровоцировала жена стрелявшего. Это семья скандалистов. У них хоть и есть трое детей, но постоянно попадают в конфликты, говорят, что никого не боятся», — рассказала Ольга. Она подчеркнула, что жена свердловчанина часто злоупотребляла алкоголем, а пока она гуляла, мужчина сидел с тремя детьми. По заявлениям родственников стрелявшего, его семья сталкивалась с угрозами накануне инцидента. «Говорят, что их якобы прессовали, но семья-то не из пугливых. При том нападавший служил в ВДВ. Неужели не было других способов разобраться? Морду бы им набил, но зачем убивать людей?» — возмутилась местная жительница. По ее словам, семья убийцы описывает историю необъективно и выставляет себя жертвами. Инцидент со стрельбой произошел 21 августа. Мужчина пришел с ружьем в гараж и открыл огонь по знакомым, которые ранее якобы угрожали ему. Один из парней попытался забрать ружье у нападавшего, но не справился. Когда приехала полиция, он стрелял по силовикам. Свердловчанин умер в больнице, куда его доставили с огнестрельным ранением.

Семья жителя поселка Совхозный (Свердловская область), который вечером 21 августа открыл огонь по знакомым в гараже, пользуется дурной славой среди местных и считается скандальной. Об этом URA.RU рассказала местная жительница Ольга (имя изменено). «Я уверена, что конфликт спровоцировала жена стрелявшего. Это семья скандалистов. У них хоть и есть трое детей, но постоянно попадают в конфликты, говорят, что никого не боятся», — рассказала Ольга. Она подчеркнула, что жена свердловчанина часто злоупотребляла алкоголем, а пока она гуляла, мужчина сидел с тремя детьми. По заявлениям родственников стрелявшего, его семья сталкивалась с угрозами накануне инцидента. «Говорят, что их якобы прессовали, но семья-то не из пугливых. При том нападавший служил в ВДВ. Неужели не было других способов разобраться? Морду бы им набил, но зачем убивать людей?» — возмутилась местная жительница. По ее словам, семья убийцы описывает историю необъективно и выставляет себя жертвами. Инцидент со стрельбой произошел 21 августа. Мужчина пришел с ружьем в гараж и открыл огонь по знакомым, которые ранее якобы угрожали ему. Один из парней попытался забрать ружье у нападавшего, но не справился. Когда приехала полиция, он стрелял по силовикам. Свердловчанин умер в больнице, куда его доставили с огнестрельным ранением.