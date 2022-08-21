Два курганских военных завода поменяют режим работы

Курганские заводы, работающие на оборону страны, меняют режим работы Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Курганские предприятия НПО «Курганприбор» и СКТБ «Курганприбор», работающие с оборонзаказами, переходят на усиленные режимы работы. Об этом URA.RU рассказал бывший владелец предприятий, сенатор от Курганской области Сергей Муратов.

«„Курганприбор“, как и прочие предприятия, которые находятся в оборонном комплексе, также меняет режим работы», — сообщил Муратов в беседе с журналистом URA.RU. Сенатор отметил, что руководство заводов будет в этой связи менять оплату своим сотрудникам.

Муратов уверен, что в настоящее время на оборонных предприятиях становится работать «и престижно, и выгодно». Сенатор полагает, что вскоре на такие предприятия будет непросто попасть новым сотрудникам из-за растущего престижа оборонных заводов.

Ранее URA.RU сообщало, что ведущий курганский завод перешел на обновленный режим работы. На предприятии обосновали это получением нового госзаказа.