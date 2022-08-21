Авторитетные рестораторы лишились банкетов от мэра Екатеринбурга

22 августа 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

На последних VIP-банкетах, организованных мэрией, работают люди от «Синары» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Власти Екатеринбурга сменили подрядчика по кейтерингу — банкетному обслуживанию. Внимание на это обратили участники приема у мэра Алексея Орлова ко Дню города 20 августа. Если раньше свои услуги властям предоставляла компания USTA Catering (входит во влиятельный холдинг USTA Group), то теперь — Center Catering, связанная с ГК «Синара». Впервые ее сотрудников заметили на встрече Орлова с почетными гражданами в «Синара Центре» 18 августа. «Они же обслуживали прием 20 августа, где были Орлов, [губернатор Евгений] Куйвашев и [полпред президента РФ в УрФО Владимир] Якушев (об этом фуршете на 90 человек подробно рассказывало URA.RU — прим. ред.). Хотя раньше, при Александре Высокинском (был мэром в 2018—2020 годах — прим. URA.RU), кейтеринг заказывали у „Юсты“», — поделился завсегдатай подобных тусовок. Другой источник заметил, что USTA Catering не было и на VIP-фуршете, который Орлов организовывал в Teatro Veneziano во время «Иннопрома» — у Teatro Veneziano есть собственный кейтеринг. Третий собеседник увидел в этом политический подтекст. Высокинского считали лояльным к группе авторитетных бизнесменов, с которыми связывают USTA Group и которые представлены несколькими депутатами в гордуме, и действия Орлова якобы свидетельствуют, что он, наоборот, от холдинга дистанцируется. Однако в горадминистрации корреспонденту дали понять, что такая оценка несправедлива. «Орлов вообще не погружается в эти вопросы, поручения он не озвучивал. Организацией городских банкетов занимается его заместитель Марина Фадеева. С „Синарой“ она работает только потому, что ей так удобнее и быстрее: лично знакома с людьми оттуда и может решать оперативные вопросы по звонку, зная, что не подведут. Всю еду и напитки [для приема 20 августа], кстати, готовила столовая администрации, ее сейчас Фадеева как раз перестраивает под подобные мероприятия, обучает сотрудников каким-то вещам», — рассказали в мэрии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Екатеринбурга сменили подрядчика по кейтерингу — банкетному обслуживанию. Внимание на это обратили участники приема у мэра Алексея Орлова ко Дню города 20 августа. Если раньше свои услуги властям предоставляла компания USTA Catering (входит во влиятельный холдинг USTA Group), то теперь — Center Catering, связанная с ГК «Синара». Впервые ее сотрудников заметили на встрече Орлова с почетными гражданами в «Синара Центре» 18 августа. «Они же обслуживали прием 20 августа, где были Орлов, [губернатор Евгений] Куйвашев и [полпред президента РФ в УрФО Владимир] Якушев (об этом фуршете на 90 человек подробно рассказывало URA.RU — прим. ред.). Хотя раньше, при Александре Высокинском (был мэром в 2018—2020 годах — прим. URA.RU), кейтеринг заказывали у „Юсты“», — поделился завсегдатай подобных тусовок. Другой источник заметил, что USTA Catering не было и на VIP-фуршете, который Орлов организовывал в Teatro Veneziano во время «Иннопрома» — у Teatro Veneziano есть собственный кейтеринг. Третий собеседник увидел в этом политический подтекст. Высокинского считали лояльным к группе авторитетных бизнесменов, с которыми связывают USTA Group и которые представлены несколькими депутатами в гордуме, и действия Орлова якобы свидетельствуют, что он, наоборот, от холдинга дистанцируется. Однако в горадминистрации корреспонденту дали понять, что такая оценка несправедлива. «Орлов вообще не погружается в эти вопросы, поручения он не озвучивал. Организацией городских банкетов занимается его заместитель Марина Фадеева. С „Синарой“ она работает только потому, что ей так удобнее и быстрее: лично знакома с людьми оттуда и может решать оперативные вопросы по звонку, зная, что не подведут. Всю еду и напитки [для приема 20 августа], кстати, готовила столовая администрации, ее сейчас Фадеева как раз перестраивает под подобные мероприятия, обучает сотрудников каким-то вещам», — рассказали в мэрии.