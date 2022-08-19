Перед схваткой за власть мэр Екатеринбурга собрал десятки VIP

Полпред Якушев оценил. Чем ответит спикер думы?

20 августа 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Говорят, так часто, как при Алексее Орлове, губернатор и полпред (вне зависимости от того, кто занимает должность) в мэрии не были Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За месяц до старта переговоров о выборах в гордуму Екатеринбурга-2023, чрезвычайно важных для мэра Алексея Орлова, он решил усилить свою позицию. Следуя собственным традициям, День города градоначальник начал с банкета на 90 человек. В их числе — губернатор Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, прежде не посещавший такие праздники. Был и спикер думы Игорь Володин, для которого все это — вызов. Ответ он уже готовит. От подобных приемов тусовка отвыкла. В 2020-м и 2021-м дни города из-за пандемии коронавируса проходили в усеченном формате, с минимумом активностей. Фуршет посетили 90 человек, с помощниками — больше ста Фото: URA.RU А до этого существовал четкий порядок. По воспоминаниям знакомых аппаратчиков, банкетов в День города было три. Первый — с утра: на третьем, а потом и на пятом этажах мэрии. В узком составе. Второй — днем в ККТ «Космос» (в районе 14:00). Для широкого круга. Третий — вечером, после 20:00. Туда, как и утром, попадали только избранные. Изначально предполагалось, что День города-2022 начнется с шампанского в кабинете мэра — для своих. Но Орлов, для которого это первый полноценный День города (он работает с декабря 2020-го), внезапно поменял программу: к девяти утра на первый этаж мэрии (по идее, не рассчитанный на такие ивенты) пригласили не только Якушева, Куйвашева, спикера заксо Людмилу Бабушкину, ее замов, вице-мэров, но и политиков рангом пониже — глав районов, депутатов гордумы и заксо, — общественников и бизнесменов. От последних пришли Виктор Маслаков («Ренова», по совместительству вице-спикер заксо), Андрей Гавриловский (БЦ «Высоцкий»), Михаил Ходоровский («Синара»), Андрей Симановский («Сима-ленд»), Дмитрий Суховерхов и Владислав Шиленко (оба — «Сбер»), директор «Фонда святой Екатерины» Александр Андреев. После банкета VIP вышли в центр города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В заполненном к указанному времени зале удалось заметить и неожиданные лица. Например, экс-мэр (2018—2020 гг.), а ныне сенатор Александр Высокинский, к которому Орлов, как считается, холоден. Сначала Высокинский поочередно о чем-то говорил с депутатами Александром Колесниковым, Михаилом Вечкензиным и Владимиром Крицким, с первым вице-мэром Игорем Сутягиным (их беседа закончилась так, словно Высокинский о чем-то просил, но Сутягин не смог помочь), а потом сформировал компанию с бывшим сити-менеджером Александром Якобом и Яковом Силиным — председателем местной Общественной палаты. Удивление от визита главы Тюмени Руслана Кухарука вызвано тем, что уральских мэров будут звать в Екатеринбург только в 2023-м. «Меня пригласили потому, что Тюмень входит в „Ассоциацию городов Урала“, которую возглавляет Алексей Валерьевич, а я президент Союза российских городов, куда входит Екатеринбург», — объяснил корреспонденту сам Кухарук. Новость по теме В Екатеринбурге празднуют 299-летие города. Онлайн-трансляция Вместе с остальными он ждал Орлова, Куйвашева и Якушева больше получаса. Как выяснилось позднее, мэр и губернатор, Володин, Бабушкина, митрополит Евгений и некоторые другие не спускались с третьего этажа потому, что хотели зайти в зал с полпредом, а он немного задержался. Заметив фронтменов, депутаты бросились с ними фотографироваться — во многом с подачи Любови Борковой (соратница Володина) и Колесникова (оппонент Володина, перед выборами-2023 старательно обхаживает людей, принимающих решения). Те были не против. По завершении фотосессии Орлов, Куйвашев, Якушев и Володин проследовали к приготовленному для них банкетному столику, напротив экрана. Пока шел мини-фильм о Екатеринбурге, Орлов что-то увлеченно анонсировал Куйвашеву на ухо, а Якушев регулярно вставлял реплики, которые из-за шума слышали лишь его собеседники. О чем могла идти речь, стало приблизительно ясно лишь по завершении видео и то только на середине фразы: «„Таврида“ (видимо, арт-кластер — прим. URA.RU) в этом году такой проект забубенила!» Другого повода показать собственные организаторские способности у Алексея Орлова до конца года не будет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Владимир Владимирович [Якушев за столом] тонко подметил, что программа сформирована очень правильно — с девяти до десяти фуршет», — передал Орлов, выйдя к микрофону как хозяин площадки. Затем последовал тост, из которого могло сложиться впечатление, что истеблишмент он сегодня собрал, чтобы настроить на подготовку к 300-летию: «Большое счастье для каждого руководителя — иметь возможность готовить такой мегаполис к юбилею. Я считаю, что мы к этому празднику подходим достойно, у нас еще очень много планов. И вместе мы их реализуем — при поддержке наших властей всех уровней». Подошедшего с бокалом игристого Кухарука Якушев иронично призвал не увлекаться: «Смотри не отъедь». Все посмеялись. Истинная подоплека мероприятия куда сложнее, признают даже в окружении Орлова. Дело в том, что сразу по окончании губернаторских выборов, намеченных на 11 сентября, начнутся консультации, даст Куйвашев Орлову сформировать собственную гордуму (со своим спикером, не Володиным) в 2023 году или возьмет кампанию в свои руки, как в 2018-м. Мэру, старательно замыкающему на себе рычаги принятия решений в городе, выгоден первый сценарий. «И подобные приемы для Орлова — хороший повод продемонстрировать начальству, что он контролирует город, не генерирует конфликты (иначе 90 человек не пришли бы). А местной элите Орлов показывает, что пользуется доверием со стороны губернатора и полпреда и принимает решения в Екатеринбурге», — трактует знакомый чиновник. Доверят ли Алексею Орлову выборы в гордуму, решится этой осенью Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Орлов уже делал подобное в начале июля. В разгар «Иннопрома» мэр собирал VIP в Teatro Veneziano, заложив новую традицию собственных вечеринок на выставке. Председатель гордумы Володин, которого Орлов, по слухам, в следующем созыве не видит, готовит мероприятие не меньшего размаха: в ноябре гордума будет отмечать 235-летие. «Не хочу комментировать слухи. Могу лишь сказать, что Евгения Владимировича [Куйвашева], Владимира Владимировича [Якушева] мы, разумеется, пригласим. Будут также председатели муниципальных дум со всего УрФО. И еще несколько сюрпризов, раскрывать которые я сейчас не стану», — анонсировал депутат. Близкие к нему источники утверждают, что отдавать Орлову кресло спикера он не намерен. А потому конфликт между сторонами неизбежен. Впрочем, Орлов и Володин это не показывают. Первую половину Дня города они вместе ходили по центру, что-то с интересом обсуждали. И тепло прощались у мэрии, договорившись увидеться вечером в VIP-зоне на концерте Александра Маршала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За месяц до старта переговоров о выборах в гордуму Екатеринбурга-2023, чрезвычайно важных для мэра Алексея Орлова, он решил усилить свою позицию. Следуя собственным традициям, День города градоначальник начал с банкета на 90 человек. В их числе — губернатор Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, прежде не посещавший такие праздники. Был и спикер думы Игорь Володин, для которого все это — вызов. Ответ он уже готовит. От подобных приемов тусовка отвыкла. В 2020-м и 2021-м дни города из-за пандемии коронавируса проходили в усеченном формате, с минимумом активностей. А до этого существовал четкий порядок. По воспоминаниям знакомых аппаратчиков, банкетов в День города было три. Первый — с утра: на третьем, а потом и на пятом этажах мэрии. В узком составе. Второй — днем в ККТ «Космос» (в районе 14:00). Для широкого круга. Третий — вечером, после 20:00. Туда, как и утром, попадали только избранные. Изначально предполагалось, что День города-2022 начнется с шампанского в кабинете мэра — для своих. Но Орлов, для которого это первый полноценный День города (он работает с декабря 2020-го), внезапно поменял программу: к девяти утра на первый этаж мэрии (по идее, не рассчитанный на такие ивенты) пригласили не только Якушева, Куйвашева, спикера заксо Людмилу Бабушкину, ее замов, вице-мэров, но и политиков рангом пониже — глав районов, депутатов гордумы и заксо, — общественников и бизнесменов. От последних пришли Виктор Маслаков («Ренова», по совместительству вице-спикер заксо), Андрей Гавриловский (БЦ «Высоцкий»), Михаил Ходоровский («Синара»), Андрей Симановский («Сима-ленд»), Дмитрий Суховерхов и Владислав Шиленко (оба — «Сбер»), директор «Фонда святой Екатерины» Александр Андреев. В заполненном к указанному времени зале удалось заметить и неожиданные лица. Например, экс-мэр (2018—2020 гг.), а ныне сенатор Александр Высокинский, к которому Орлов, как считается, холоден. Сначала Высокинский поочередно о чем-то говорил с депутатами Александром Колесниковым, Михаилом Вечкензиным и Владимиром Крицким, с первым вице-мэром Игорем Сутягиным (их беседа закончилась так, словно Высокинский о чем-то просил, но Сутягин не смог помочь), а потом сформировал компанию с бывшим сити-менеджером Александром Якобом и Яковом Силиным — председателем местной Общественной палаты. Удивление от визита главы Тюмени Руслана Кухарука вызвано тем, что уральских мэров будут звать в Екатеринбург только в 2023-м. «Меня пригласили потому, что Тюмень входит в „Ассоциацию городов Урала“, которую возглавляет Алексей Валерьевич, а я президент Союза российских городов, куда входит Екатеринбург», — объяснил корреспонденту сам Кухарук. Вместе с остальными он ждал Орлова, Куйвашева и Якушева больше получаса. Как выяснилось позднее, мэр и губернатор, Володин, Бабушкина, митрополит Евгений и некоторые другие не спускались с третьего этажа потому, что хотели зайти в зал с полпредом, а он немного задержался. Заметив фронтменов, депутаты бросились с ними фотографироваться — во многом с подачи Любови Борковой (соратница Володина) и Колесникова (оппонент Володина, перед выборами-2023 старательно обхаживает людей, принимающих решения). Те были не против. По завершении фотосессии Орлов, Куйвашев, Якушев и Володин проследовали к приготовленному для них банкетному столику, напротив экрана. Пока шел мини-фильм о Екатеринбурге, Орлов что-то увлеченно анонсировал Куйвашеву на ухо, а Якушев регулярно вставлял реплики, которые из-за шума слышали лишь его собеседники. О чем могла идти речь, стало приблизительно ясно лишь по завершении видео и то только на середине фразы: «„Таврида“ (видимо, арт-кластер — прим. URA.RU) в этом году такой проект забубенила!» «Владимир Владимирович [Якушев за столом] тонко подметил, что программа сформирована очень правильно — с девяти до десяти фуршет», — передал Орлов, выйдя к микрофону как хозяин площадки. Затем последовал тост, из которого могло сложиться впечатление, что истеблишмент он сегодня собрал, чтобы настроить на подготовку к 300-летию: «Большое счастье для каждого руководителя — иметь возможность готовить такой мегаполис к юбилею. Я считаю, что мы к этому празднику подходим достойно, у нас еще очень много планов. И вместе мы их реализуем — при поддержке наших властей всех уровней». Подошедшего с бокалом игристого Кухарука Якушев иронично призвал не увлекаться: «Смотри не отъедь». Все посмеялись. Истинная подоплека мероприятия куда сложнее, признают даже в окружении Орлова. Дело в том, что сразу по окончании губернаторских выборов, намеченных на 11 сентября, начнутся консультации, даст Куйвашев Орлову сформировать собственную гордуму (со своим спикером, не Володиным) в 2023 году или возьмет кампанию в свои руки, как в 2018-м. Мэру, старательно замыкающему на себе рычаги принятия решений в городе, выгоден первый сценарий. «И подобные приемы для Орлова — хороший повод продемонстрировать начальству, что он контролирует город, не генерирует конфликты (иначе 90 человек не пришли бы). А местной элите Орлов показывает, что пользуется доверием со стороны губернатора и полпреда и принимает решения в Екатеринбурге», — трактует знакомый чиновник. Орлов уже делал подобное в начале июля. В разгар «Иннопрома» мэр собирал VIP в Teatro Veneziano, заложив новую традицию собственных вечеринок на выставке. Председатель гордумы Володин, которого Орлов, по слухам, в следующем созыве не видит, готовит мероприятие не меньшего размаха: в ноябре гордума будет отмечать 235-летие. «Не хочу комментировать слухи. Могу лишь сказать, что Евгения Владимировича [Куйвашева], Владимира Владимировича [Якушева] мы, разумеется, пригласим. Будут также председатели муниципальных дум со всего УрФО. И еще несколько сюрпризов, раскрывать которые я сейчас не стану», — анонсировал депутат. Близкие к нему источники утверждают, что отдавать Орлову кресло спикера он не намерен. А потому конфликт между сторонами неизбежен. Впрочем, Орлов и Володин это не показывают. Первую половину Дня города они вместе ходили по центру, что-то с интересом обсуждали. И тепло прощались у мэрии, договорившись увидеться вечером в VIP-зоне на концерте Александра Маршала.