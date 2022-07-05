У элиты на «Иннопроме» новая традиция: закрытые тусовки от мэра

Первая прошла ярко — с проводами генерала ФСБ под Преснякова

06 июля 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов — первый из мэров Екатеринбурга, кто решил проводить собственные приемы на «Иннопроме» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На второй день «Иннопрома» глава Екатеринбурга Алексей Орлов заложил новую традицию — собственных приемов для ограниченного круга лиц, самых статусных и уважаемых горожан. Каждый, кто оказался в тайном списке, вряд ли потратил три часа впустую. Ведь где еще увидишь, как министры танцуют, губернатор отказывает даме, а генерал ФСБ прощается с Уралом под Преснякова? Свидетелем яркого дебюта в Teatro Veneziano стал и корреспондент URA.RU, попавший на вечеринку без камеры (джентльменское соглашение). Сбор назначили на 20:30. На вопрос, не поздно ли, организаторы давали урок дипломатии: в 18:00 участников «Иннопрома» принимал Казахстан (генеральный партнер форума в 2022 году), и накладывать один банкет на другой было бы неправильно. Впрочем, получатели красивых черных билетов особо и не возражали. Пригласительные выдавала вице-мэр Марина Фадеева — в строгом соответствии с перечнем, утвержденным градоначальником. В него попали 300 человек. Еще полсотни VIP делегировали дипмиссии и различные федеральные ведомства. Больше концертная площадка в «Покровском Пассаже» просто не вмещает. При этом количество желающих в какой-то момент перевалило за две тысячи. Прогнозы, что вечер 5 июля затмит предшествовавшую ему тусовку в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», приобретали актуальность. В качестве локации выбран зал в «Покровском Пассаже» Фото: Размик Закарян © URA.RU К 21:00 большой зал заполнился. Некоторых Орлов встречал лично. Губернатора Евгения Куйвашева он проводил в VIP-комнату на четвертом этаже. Пока политики (многие с женами) и бизнесмены ожидали руководителей, развлекаясь разговорами и игристым (с закусками), конферансье «Театра эстрады» Ярослав Бородин (теперь он официальный голос Орлова на всех приемах) объявил кавер-группу «Экспромт» (финалистки шоу «Песни» на ТНТ). Через десять минут Орлов и Куйвашев вошли (с ними — политтехнолог Ринат Хазеев, замгубернатора Валерий Чайников, хоким Ферганской области Узбекистана Хайрулло Базаров и представитель Казахстана). Принимая микрофон, мэр уточнил: «А можно я к девушкам на сцену?» «Конечно!» — пригласил Бородин. «Рад приветствовать всех на этой прекрасной площадке Teatro Veneziano. Я считаю, что это лучшая концертная площадка…» — начал было Орлов. Но заметил, что Куйвашев снимает его на телефон. «Евгений Владимирович, спасибо, спасибо. У вас много подписчиков в Telegram (11,7 тысячи — прим. URA.RU)», — пошутил Орлов. Организацией вечеринки занималась Марина Фадеева, державшая списки гостей в секрете — из-за большого ажиотажа Фото: Анна Майорова © URA.RU Обращаясь к шефу уже серьезно, он поблагодарил за «Иннопром» и в целом внимание к Екатеринбургу. Затем последовал реверанс силовикам (начальник УФСБ Алексей Зиновьев, которому прочат скорое возвращение в Москву на высокую должность, как раз подошел с супругой), дипломатам, Антону Атрашкину из «Формики», организующей «Иннопром», а также бизнесменам, поучаствовавшим в подготовке ивента. «Здесь нет бюджетных средств. Это средства наших партнеров, — подчеркнул Орлов. — И это [активная бизнес-элита] то, что отличает Екатеринбург, чем гордится наш город». «Сегодняшнее мероприятие — первый подобный формат, когда от администрации города, принимающего „Иннопром“, проводится приветственный ужин. Очень хочу верить и надеяться, что это мероприятие войдет прочной традицией в ежегодный „Иннопром“», — анонсировал мэр. Статья по теме Проводив Мишустина, Куйвашев устроил VIP-вечеринку на «Иннопроме» Идею устраивать что-то свое, не связанное с другими раутами (в том числе губернаторским — в первый день выставки), Орлов озвучил давно. Собеседники URA.RU в муниципальной власти настаивают, что таким образом он шлет сигнал сразу двум аудиториям. Местному истеблишменту Орлов показывает себя хозяином города, человеком, принимающим здесь решения. А внешнему миру — демонстрирует столичность Екатеринбурга, его амбиции и инвестпривлекательность. Завершив приветствие, Орлов с товарищами вернулся в переговорку. И вокалистки «Экспромта» продолжили. Услышав хит Zivert «ЯТЛ», чиновники вышли на танцпол. Настроение неожиданно задала министр культуры Светлана Учайкина, буквально затащившая экс-министра инвестиций Викторию Казакову в веселую компанию мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, главы минприроды Алексея Кузнецова, главы Сысерти Дмитрия Нисковских и советника Орлова Алексея Кислякова. Для Алексея Зиновьева это мероприятие, вероятно, было последним в статусе начальника УФСБ Фото: Анна Майорова © URA.RU К тому моменту первые оценки уже созрели. «Достойно», — высказался госслужащий, обычно игнорирующий светские выходы. Интересно было и мнение легендарного экс-мэра (1992—2010 гг.), первого вице-спикера заксо Аркадия Чернецкого. «Хорошо, что город делает такой прием. Здесь, правда, шумновато», — поделился с корреспондентом Чернецкий, выйдя подышать. Но это был лишь разогрев. Открывать вторую половину вечера вместе с Орловым и Куйвашевым вышли Зиновьев, глава СУ СКР Михаил Богинский, руководитель уральского управления ФСО Николай Рябко, спикер заксо Людмила Бабушкина, миллиардер Дмитрий Пумпянский, топ-менеджеры «Синары» Александр Мишарин (предшественник Куйвашева) и Михаил Ходоровский, Багир Абдулазизов («Среднеуральский медеплавильный завод»), Сергей Скуратов («Уральские авиалинии»). «Сейчас будет сюрприз», — осторожно предвосхитил градоначальник. Не обманул: на сцену поднялся хедлайнер — Владимир Пресняков. С его предложением выйти на медленный танец (под песню «Достучаться до небес») никто спорить не стал. Пользуясь свободной минуткой, Куйвашев сфотографировался с Мишариным (на кнопку нажимал Чайников). Вышло символично: один губернатор дал «Иннопрому» жизнь, при другом — действующем — форум дорос до международного. Вскоре Пресняков подарил мужчинам еще один повод пригласить спутниц. Внезапно инициативу в свои руки взяла женщина в зеленом костюме, обратившаяся к Куйвашеву. Пока он, улыбаясь, давал понять, что не настроен, удивленная помощница губернатора Кристина Грязева пыталась выяснить, кто это (в темноте было не разглядеть). Опросив пару знакомых, замминистра культуры (бессменный ведущий Парадов Победы) Роман Дорохин рапортовал: председатель Счетной палаты Елена Новоторженцева. Спас губернатора Чайников. Впоследствии глава региона все же станцует: сначала со Светланой Учайкиной, а затем — с одной из вокалисток «Экспромта». Около одиннадцати в первом ряду появился полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Подтвердив тем самым высокий статус события. Но пробыл относительно недолго. Владимир Якушев прибыл на прием к 23 часам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ближе к полуночи большинство гостей разъехалось. Среди немногих оставшихся в большом зале были чиновники из Белоруссии, которых в Екатеринбурге сопровождает первый вице-мэр Игорь Сутягин. Его коллега из горисполкома Минска Дмитрий Микуленок сказал URA.RU, что похожее проводят и у них. «Но такого [размаха, как здесь] мы себе позволить не можем», — признал он. В это время Орлов еще общался в VIP-комнате. Здание он покидал вместе со Скуратовым, Абдулазизовым, Рябковым и Зиновьевым. С последним Орлов обменялся несколькими репликами возле черного микроавтобуса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

На второй день «Иннопрома» глава Екатеринбурга Алексей Орлов заложил новую традицию — собственных приемов для ограниченного круга лиц, самых статусных и уважаемых горожан. Каждый, кто оказался в тайном списке, вряд ли потратил три часа впустую. Ведь где еще увидишь, как министры танцуют, губернатор отказывает даме, а генерал ФСБ прощается с Уралом под Преснякова? Свидетелем яркого дебюта в Teatro Veneziano стал и корреспондент URA.RU, попавший на вечеринку без камеры (джентльменское соглашение). Сбор назначили на 20:30. На вопрос, не поздно ли, организаторы давали урок дипломатии: в 18:00 участников «Иннопрома» принимал Казахстан (генеральный партнер форума в 2022 году), и накладывать один банкет на другой было бы неправильно. Впрочем, получатели красивых черных билетов особо и не возражали. Пригласительные выдавала вице-мэр Марина Фадеева — в строгом соответствии с перечнем, утвержденным градоначальником. В него попали 300 человек. Еще полсотни VIP делегировали дипмиссии и различные федеральные ведомства. Больше концертная площадка в «Покровском Пассаже» просто не вмещает. При этом количество желающих в какой-то момент перевалило за две тысячи. Прогнозы, что вечер 5 июля затмит предшествовавшую ему тусовку в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», приобретали актуальность. К 21:00 большой зал заполнился. Некоторых Орлов встречал лично. Губернатора Евгения Куйвашева он проводил в VIP-комнату на четвертом этаже. Пока политики (многие с женами) и бизнесмены ожидали руководителей, развлекаясь разговорами и игристым (с закусками), конферансье «Театра эстрады» Ярослав Бородин (теперь он официальный голос Орлова на всех приемах) объявил кавер-группу «Экспромт» (финалистки шоу «Песни» на ТНТ). Через десять минут Орлов и Куйвашев вошли (с ними — политтехнолог Ринат Хазеев, замгубернатора Валерий Чайников, хоким Ферганской области Узбекистана Хайрулло Базаров и представитель Казахстана). Принимая микрофон, мэр уточнил: «А можно я к девушкам на сцену?» «Конечно!» — пригласил Бородин. «Рад приветствовать всех на этой прекрасной площадке Teatro Veneziano. Я считаю, что это лучшая концертная площадка…» — начал было Орлов. Но заметил, что Куйвашев снимает его на телефон. «Евгений Владимирович, спасибо, спасибо. У вас много подписчиков в Telegram (11,7 тысячи — прим. URA.RU)», — пошутил Орлов. Обращаясь к шефу уже серьезно, он поблагодарил за «Иннопром» и в целом внимание к Екатеринбургу. Затем последовал реверанс силовикам (начальник УФСБ Алексей Зиновьев, которому прочат скорое возвращение в Москву на высокую должность, как раз подошел с супругой), дипломатам, Антону Атрашкину из «Формики», организующей «Иннопром», а также бизнесменам, поучаствовавшим в подготовке ивента. «Здесь нет бюджетных средств. Это средства наших партнеров, — подчеркнул Орлов. — И это [активная бизнес-элита] то, что отличает Екатеринбург, чем гордится наш город». «Сегодняшнее мероприятие — первый подобный формат, когда от администрации города, принимающего „Иннопром“, проводится приветственный ужин. Очень хочу верить и надеяться, что это мероприятие войдет прочной традицией в ежегодный „Иннопром“», — анонсировал мэр. Идею устраивать что-то свое, не связанное с другими раутами (в том числе губернаторским — в первый день выставки), Орлов озвучил давно. Собеседники URA.RU в муниципальной власти настаивают, что таким образом он шлет сигнал сразу двум аудиториям. Местному истеблишменту Орлов показывает себя хозяином города, человеком, принимающим здесь решения. А внешнему миру — демонстрирует столичность Екатеринбурга, его амбиции и инвестпривлекательность. Завершив приветствие, Орлов с товарищами вернулся в переговорку. И вокалистки «Экспромта» продолжили. Услышав хит Zivert «ЯТЛ», чиновники вышли на танцпол. Настроение неожиданно задала министр культуры Светлана Учайкина, буквально затащившая экс-министра инвестиций Викторию Казакову в веселую компанию мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, главы минприроды Алексея Кузнецова, главы Сысерти Дмитрия Нисковских и советника Орлова Алексея Кислякова. К тому моменту первые оценки уже созрели. «Достойно», — высказался госслужащий, обычно игнорирующий светские выходы. Интересно было и мнение легендарного экс-мэра (1992—2010 гг.), первого вице-спикера заксо Аркадия Чернецкого. «Хорошо, что город делает такой прием. Здесь, правда, шумновато», — поделился с корреспондентом Чернецкий, выйдя подышать. Но это был лишь разогрев. Открывать вторую половину вечера вместе с Орловым и Куйвашевым вышли Зиновьев, глава СУ СКР Михаил Богинский, руководитель уральского управления ФСО Николай Рябко, спикер заксо Людмила Бабушкина, миллиардер Дмитрий Пумпянский, топ-менеджеры «Синары» Александр Мишарин (предшественник Куйвашева) и Михаил Ходоровский, Багир Абдулазизов («Среднеуральский медеплавильный завод»), Сергей Скуратов («Уральские авиалинии»). «Сейчас будет сюрприз», — осторожно предвосхитил градоначальник. Не обманул: на сцену поднялся хедлайнер — Владимир Пресняков. С его предложением выйти на медленный танец (под песню «Достучаться до небес») никто спорить не стал. Пользуясь свободной минуткой, Куйвашев сфотографировался с Мишариным (на кнопку нажимал Чайников). Вышло символично: один губернатор дал «Иннопрому» жизнь, при другом — действующем — форум дорос до международного. Вскоре Пресняков подарил мужчинам еще один повод пригласить спутниц. Внезапно инициативу в свои руки взяла женщина в зеленом костюме, обратившаяся к Куйвашеву. Пока он, улыбаясь, давал понять, что не настроен, удивленная помощница губернатора Кристина Грязева пыталась выяснить, кто это (в темноте было не разглядеть). Опросив пару знакомых, замминистра культуры (бессменный ведущий Парадов Победы) Роман Дорохин рапортовал: председатель Счетной палаты Елена Новоторженцева. Спас губернатора Чайников. Впоследствии глава региона все же станцует: сначала со Светланой Учайкиной, а затем — с одной из вокалисток «Экспромта». Около одиннадцати в первом ряду появился полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Подтвердив тем самым высокий статус события. Но пробыл относительно недолго. Ближе к полуночи большинство гостей разъехалось. Среди немногих оставшихся в большом зале были чиновники из Белоруссии, которых в Екатеринбурге сопровождает первый вице-мэр Игорь Сутягин. Его коллега из горисполкома Минска Дмитрий Микуленок сказал URA.RU, что похожее проводят и у них. «Но такого [размаха, как здесь] мы себе позволить не можем», — признал он. В это время Орлов еще общался в VIP-комнате. Здание он покидал вместе со Скуратовым, Абдулазизовым, Рябковым и Зиновьевым. С последним Орлов обменялся несколькими репликами возле черного микроавтобуса.