В Екатеринбурге запустили уникальную линию по переработке одежды

Екатеринбургское предприятие «Вещь добра» запустило производство текстильного волокна из выброшенных вещей, используя только российское оборудование. Как рассказал директор предприятия Денис Лекомцев, перерабатывая более 20 тонн одежды в месяц, линия сможет выпускать до 5 тысяч изделий.
«Набивные матрасы очень востребованы на рынке сегодня. Будущие матрасы здесь будут делать из старых джинсов и платьев, пледов и постельного белья. Под нож идут только вещи, непригодные для носки. Хорошие, но надоевшие хозяевам наряды, передадут нуждающимся. В дальнейшем на предприятии из волокна планируют производить еще и новую ткань и из нее шить одежду», — рассказал Лекомцев.
Отмечается, что уникальное устройство, которое используют на производстве, за несколько секунд разрезает вещи на волокна. На проектирование и сборку такого аппарата ушло полтора года. «Аналогов с отечественными деталями больше нет», — отметили на предприятии.
Ранее URA.RU писало о заводе в Березовском, который специализируется на производстве различных товаров из переработанного пластика. Предприятие переживает антироссийские санкции за счет того, что в работе используется только отечественное оборудование. Страны Запада увеличили количество вводимых санкций после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин подчеркивал, что она призвана обезопасить русскоязычное население ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевского режима.
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Екатеринбургское предприятие «Вещь добра» запустило производство текстильного волокна из выброшенных вещей, используя только российское оборудование. Как рассказал директор предприятия Денис Лекомцев, перерабатывая более 20 тонн одежды в месяц, линия сможет выпускать до 5 тысяч изделий. «Набивные матрасы очень востребованы на рынке сегодня. Будущие матрасы здесь будут делать из старых джинсов и платьев, пледов и постельного белья. Под нож идут только вещи, непригодные для носки. Хорошие, но надоевшие хозяевам наряды, передадут нуждающимся. В дальнейшем на предприятии из волокна планируют производить еще и новую ткань и из нее шить одежду», — рассказал Лекомцев. Отмечается, что уникальное устройство, которое используют на производстве, за несколько секунд разрезает вещи на волокна. На проектирование и сборку такого аппарата ушло полтора года. «Аналогов с отечественными деталями больше нет», — отметили на предприятии. Ранее URA.RU писало о заводе в Березовском, который специализируется на производстве различных товаров из переработанного пластика. Предприятие переживает антироссийские санкции за счет того, что в работе используется только отечественное оборудование. Страны Запада увеличили количество вводимых санкций после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин подчеркивал, что она призвана обезопасить русскоязычное население ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевского режима.