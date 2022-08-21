В Екатеринбурге запустили уникальную линию по переработке одежды

В области запустили первую полностью российскую линию по переработке текстиля Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатеринбургское предприятие «Вещь добра» запустило производство текстильного волокна из выброшенных вещей, используя только российское оборудование. Как рассказал директор предприятия Денис Лекомцев, перерабатывая более 20 тонн одежды в месяц, линия сможет выпускать до 5 тысяч изделий.

«Набивные матрасы очень востребованы на рынке сегодня. Будущие матрасы здесь будут делать из старых джинсов и платьев, пледов и постельного белья. Под нож идут только вещи, непригодные для носки. Хорошие, но надоевшие хозяевам наряды, передадут нуждающимся. В дальнейшем на предприятии из волокна планируют производить еще и новую ткань и из нее шить одежду», — рассказал Лекомцев.

Отмечается, что уникальное устройство, которое используют на производстве, за несколько секунд разрезает вещи на волокна. На проектирование и сборку такого аппарата ушло полтора года. «Аналогов с отечественными деталями больше нет», — отметили на предприятии.

Ранее URA.RU писало о заводе в Березовском, который специализируется на производстве различных товаров из переработанного пластика. Предприятие переживает антироссийские санкции за счет того, что в работе используется только отечественное оборудование. Страны Запада увеличили количество вводимых санкций после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин подчеркивал, что она призвана обезопасить русскоязычное население ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевского режима.