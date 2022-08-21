Власти ХМАО предложили бизнесу вместо алкоголя торговать выпечкой

22 августа 2022 в 13:07 Размер текста - 17 +

Новый антиалкогольный закон вступает в силу 1 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО предложили предпринимателям, которые попадают под действие нового осеннего антиалкогольного закона, переориентировать бизнес. В числе возможных альтернатив — фермерские магазины и торговля свежей выпечкой. Об этом URA.RU сообщили в департаменте экономического развития Югры. «Закрытие магазина не является единственным способом решения ситуации. Не все продовольственные магазины торгуют алкоголем (в том числе фермерские, фрукты-овощи, свежая выпечка и т. д.), поэтому отсутствие возможности в конкретной торговой точке продавать алкоголь не равнозначно закрытию бизнеса. Бизнес может быть переориентирован как в рамках продуктов питания, так и быть нацелен на реализацию других товаров, либо на оказание услуг населению», — прокомментировал агентству заместитель директора депэкономики ХМАО Виталий Костин. Новый антиалкогольный закон начнет действовать в ХМАО с 1 сентября. Продавать спиртное будет запрещено любым магазинам во дворах жилых домов, а также торговым точкам, рядом со входом в которые в прямой видимости есть детские и спортивные площадки. При этом, по информации департамента, вступление в силу закона было отсрочено на два года именно для того, чтобы бизнесу хватило времени решить вопрос с расположением торговой точки. Ранее URA.RU рассказывало, что некоторые предприниматели, чтобы продолжить продавать спиртное в своих магазинах, перенесли вход в торговую точку. Информацию озвучила уполномоченная по защите прав предпринимателей в Югре Ирина Каск во время обсуждения с агентством перспектив нового антиалкогольного закона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО предложили предпринимателям, которые попадают под действие нового осеннего антиалкогольного закона, переориентировать бизнес. В числе возможных альтернатив — фермерские магазины и торговля свежей выпечкой. Об этом URA.RU сообщили в департаменте экономического развития Югры. «Закрытие магазина не является единственным способом решения ситуации. Не все продовольственные магазины торгуют алкоголем (в том числе фермерские, фрукты-овощи, свежая выпечка и т. д.), поэтому отсутствие возможности в конкретной торговой точке продавать алкоголь не равнозначно закрытию бизнеса. Бизнес может быть переориентирован как в рамках продуктов питания, так и быть нацелен на реализацию других товаров, либо на оказание услуг населению», — прокомментировал агентству заместитель директора депэкономики ХМАО Виталий Костин. Новый антиалкогольный закон начнет действовать в ХМАО с 1 сентября. Продавать спиртное будет запрещено любым магазинам во дворах жилых домов, а также торговым точкам, рядом со входом в которые в прямой видимости есть детские и спортивные площадки. При этом, по информации департамента, вступление в силу закона было отсрочено на два года именно для того, чтобы бизнесу хватило времени решить вопрос с расположением торговой точки. Ранее URA.RU рассказывало, что некоторые предприниматели, чтобы продолжить продавать спиртное в своих магазинах, перенесли вход в торговую точку. Информацию озвучила уполномоченная по защите прав предпринимателей в Югре Ирина Каск во время обсуждения с агентством перспектив нового антиалкогольного закона.