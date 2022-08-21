В Перми открылся новый ресторан KFC

Это 13 ресторан KFC в Перми Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми в Камской долине открылся новый ресторан KFC Авто. Он может обслуживать посетителей как в зале, так и в автомобилях. Об открытии сообщают пермские СМИ.

«Он расположился в ТЦ „Спешилова“ по адресу ул. Спешилова, 104. Ресторан быстрого питания KFC Авто работает в формате drive thru, который позволяет сделать заказ, оплатить и получить его, не выходя из машины», — сообщает ИА «Текст».

Всего в Перми, по данным официального сайта KFC, работают 13 ресторанов быстрого питания. Из них только три могут выдавать заказы посетителям в автомобилях.

Ранее URA.RU сообщало, что ресторан быстрого обслуживания KFC в пермском торговом центре «iMALL Эспланада» вызвал сильное негодование у жителей города. Ожидать заказ приходится более 30-40 минут. Недавно стало известно, что сети ресторанов KFC и Pizza Hut изменят название и проведут ребрендинг.