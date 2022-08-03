KFC и Pizza Hut готовятся изменить название в России

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KFC. Тюмень, kfc, кфс
После передачи прав компания, которая владеет KFC и Pizza Hut, полностью покинет Россию Фото:

Сети ресторанов KFC и Pizza Hut изменят название и проведут ребрендинг. Об этом следует из документов владельца сетей, американской компании Yum! Brands, которой принадлежат эти рестораны.

«В заведениях KFC и Pizza Hut, права на которые были переданы, пройдет ребрендинг. По завершении этого процесса мы полностью покинем территорию России», — приводит слова компании издание РБК.

В июле пресс-служба компании Yum! Brands заявила о том, что хочет продать свой бизнес в России. В июне права на все активы франшизы Pizza Hut были переданы местному оператору. Также компания занималась передачей основных прав на франшизу ресторанов KFC.

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Сети ресторанов KFC и Pizza Hut изменят название и проведут ребрендинг. Об этом следует из документов владельца сетей, американской компании Yum! Brands, которой принадлежат эти рестораны. «В заведениях KFC и Pizza Hut, права на которые были переданы, пройдет ребрендинг. По завершении этого процесса мы полностью покинем территорию России», — приводит слова компании издание РБК. В июле пресс-служба компании Yum! Brands заявила о том, что хочет продать свой бизнес в России. В июне права на все активы франшизы Pizza Hut были переданы местному оператору. Также компания занималась передачей основных прав на франшизу ресторанов KFC.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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