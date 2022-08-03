KFC и Pizza Hut готовятся изменить название в России

После передачи прав компания, которая владеет KFC и Pizza Hut, полностью покинет Россию
Сети ресторанов KFC и Pizza Hut изменят название и проведут ребрендинг. Об этом следует из документов владельца сетей, американской компании Yum! Brands, которой принадлежат эти рестораны.
«В заведениях KFC и Pizza Hut, права на которые были переданы, пройдет ребрендинг. По завершении этого процесса мы полностью покинем территорию России», — приводит слова компании издание РБК.
В июле пресс-служба компании Yum! Brands заявила о том, что хочет продать свой бизнес в России. В июне права на все активы франшизы Pizza Hut были переданы местному оператору. Также компания занималась передачей основных прав на франшизу ресторанов KFC.
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