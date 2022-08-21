Тюменцев возмутили новые правила возврата товара на Wildberries

Сумма за возврат варьируется от 50 до 100 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменцев возмутили новые правила возврата товара, которые ввел российский маркет-плейс Wildberries.Своим возмущением горожане массово делятся на странице группы «Мамочки 72 Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». После изменений тариф за обратную доставку варьируется от 50 до 100 рублей в зависимости от региона и суммы выкупа. Кроме того, теперь плата взымается при любом возврате, независимо от сумм выкупа.

«Вот задумалась насчет Wildberries». Раньше меня это не касалось, был хороший процент выкупа — 71,5%, сумма тоже большая, и новое правило было для новых пользователей. Но сейчас они решили всех под одну гребенку. Я про платный возврат и отказ от товара. Желание заказывать там пропало вообще, думаю не у одной меня, забастовку им надо устроить», — написала Александра Смирнова.

«Тоже бесит их правило. У меня 95% выкупа и поставили платный возврат. Но бывает, они сами не тот цвет или размер кладут, и мне за это платить получается?», — комментирует Жанна Бакиева. «Вот у меня тоже процент выкупа 76. Закала товар за 143 рубля и возврат стоит 75 рублей. Теперь буду там брать только то, что точно выкуплю. В край обалдели», — сообщает Лина Матаева.

URA.RU отправило запрос в пресс-службу Wildberries. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство рассказывало о тюменке, которая обнаружила в своей посылке мертвую мышь. Товар она заказывала на Wildberries.