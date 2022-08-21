На курганском военном заводе отменили отпуска

22 августа 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

Отпуска работникам «Курганмашзавода» отменили до конца года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Курганмашзавод» из-за гособоронзаказа отменил работникам очередные отпуска до конца года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия. «Для безусловного исполнения гособоронзаказа на предприятии создан оперативный штаб, организован многосменный режим работы. До конца года отменены очередные отпуска за 2022 год», — сообщили в пресс-службе. Соответствующий приказ вышел 19 августа. По информации инсайдеров, многие рабочие недовольны сменой режима работы и отменой отпусков. «Многие люди надеются, что отпуска еще вернут, так как тех, кто в отпуске, все равно обычно кто-то подменяет. К тому же многие планировали отдых на время отпуска, а сейчас планы пошли насмарку», — сообщили источники. Ранее также сообщалось о том, что на заводе введут шестидневную рабочую неделю, однако на предприятии эту информацию опровергли.

«Курганмашзавод» из-за гособоронзаказа отменил работникам очередные отпуска до конца года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия. «Для безусловного исполнения гособоронзаказа на предприятии создан оперативный штаб, организован многосменный режим работы. До конца года отменены очередные отпуска за 2022 год», — сообщили в пресс-службе. Соответствующий приказ вышел 19 августа. По информации инсайдеров, многие рабочие недовольны сменой режима работы и отменой отпусков. «Многие люди надеются, что отпуска еще вернут, так как тех, кто в отпуске, все равно обычно кто-то подменяет. К тому же многие планировали отдых на время отпуска, а сейчас планы пошли насмарку», — сообщили источники. Ранее также сообщалось о том, что на заводе введут шестидневную рабочую неделю, однако на предприятии эту информацию опровергли.