21 августа 2022

На курганском военном заводе отменили отпуска

© Служба новостей «URA.RU»
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Отпуска работникам «Курганмашзавода» отменили до конца года Фото:

«Курганмашзавод» из-за гособоронзаказа отменил работникам очередные отпуска до конца года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия.

«Для безусловного исполнения гособоронзаказа на предприятии создан оперативный штаб, организован многосменный режим работы. До конца года отменены очередные отпуска за 2022 год», — сообщили в пресс-службе. Соответствующий приказ вышел 19 августа.

По информации инсайдеров, многие рабочие недовольны сменой режима работы и отменой отпусков. «Многие люди надеются, что отпуска еще вернут, так как тех, кто в отпуске, все равно обычно кто-то подменяет. К тому же многие планировали отдых на время отпуска, а сейчас планы пошли насмарку», — сообщили источники. Ранее также сообщалось о том, что на заводе введут шестидневную рабочую неделю, однако на предприятии эту информацию опровергли.

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«Курганмашзавод» из-за гособоронзаказа отменил работникам очередные отпуска до конца года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия. «Для безусловного исполнения гособоронзаказа на предприятии создан оперативный штаб, организован многосменный режим работы. До конца года отменены очередные отпуска за 2022 год», — сообщили в пресс-службе. Соответствующий приказ вышел 19 августа. По информации инсайдеров, многие рабочие недовольны сменой режима работы и отменой отпусков. «Многие люди надеются, что отпуска еще вернут, так как тех, кто в отпуске, все равно обычно кто-то подменяет. К тому же многие планировали отдых на время отпуска, а сейчас планы пошли насмарку», — сообщили источники. Ранее также сообщалось о том, что на заводе введут шестидневную рабочую неделю, однако на предприятии эту информацию опровергли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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