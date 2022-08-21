В Тюмени на продажу выставлена трехкомнатная квартира стоимостью 69 миллионов рублей с итальянской мебелью. Объявление опубликовано на сайте Avito. Площадь квартиры составляет 139 квадратных метров.
«Продается эксклюзивная квартира с роскошным дизайнерским ремонтом. Это не просто квартира, а предмет роскоши, и подчеркнет статус своего нового владельца. В ремонте использовались только качественные дорогостоящие материалы; сантехника, электрика, обои и керамогранит, а также вся мебель специально закуплены и привезены из Италии нашим дизайнером. В квартире продумано все до малейших деталей», — говорится в объявлении.
Квартира находится в историческом центре Тюмени, в квартале «1А Первомайская». На территории дома расположен внутренний двор, подземный паркинг, а в самой квартире установлена система «умный дом». «Для ценителей комфорта, уюта и роскоши — эта квартира влюбит вас в себя, поверьте!» — уверяют в объявлении.
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В Тюмени на продажу выставлена трехкомнатная квартира стоимостью 69 миллионов рублей с итальянской мебелью. Объявление опубликовано на сайте Avito. Площадь квартиры составляет 139 квадратных метров. «Продается эксклюзивная квартира с роскошным дизайнерским ремонтом. Это не просто квартира, а предмет роскоши, и подчеркнет статус своего нового владельца. В ремонте использовались только качественные дорогостоящие материалы; сантехника, электрика, обои и керамогранит, а также вся мебель специально закуплены и привезены из Италии нашим дизайнером. В квартире продумано все до малейших деталей», — говорится в объявлении. Квартира находится в историческом центре Тюмени, в квартале «1А Первомайская». На территории дома расположен внутренний двор, подземный паркинг, а в самой квартире установлена система «умный дом». «Для ценителей комфорта, уюта и роскоши — эта квартира влюбит вас в себя, поверьте!» — уверяют в объявлении. Ранее URA.RU писало о самой низкой стоимости на квартиру. Так, в Тюменской области продают двухкомнатную квартиру за 300 тысяч рублей.