За ключи от квартиры придется отдать 69 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени на продажу выставлена трехкомнатная квартира стоимостью 69 миллионов рублей с итальянской мебелью. Объявление опубликовано на сайте Avito. Площадь квартиры составляет 139 квадратных метров.

«Продается эксклюзивная квартира с роскошным дизайнерским ремонтом. Это не просто квартира, а предмет роскоши, и подчеркнет статус своего нового владельца. В ремонте использовались только качественные дорогостоящие материалы; сантехника, электрика, обои и керамогранит, а также вся мебель специально закуплены и привезены из Италии нашим дизайнером. В квартире продумано все до малейших деталей», — говорится в объявлении.

Квартира находится в историческом центре Тюмени, в квартале «1А Первомайская». На территории дома расположен внутренний двор, подземный паркинг, а в самой квартире установлена система «умный дом». «Для ценителей комфорта, уюта и роскоши — эта квартира влюбит вас в себя, поверьте!» — уверяют в объявлении.

Ранее URA.RU писало о самой низкой стоимости на квартиру. Так, в Тюменской области продают двухкомнатную квартиру за 300 тысяч рублей.

Квартира расположена в историческом районе города Avito