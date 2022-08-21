Для пешеходов Некрасовский мост будет временно закрыт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некрасовский путепровод в Кургане откроют к полуночи 25 августа. Движение по мосту будет действовать только для автомобилистов. Об этом мэр города Елена Ситникова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«К 24.00 часам 25 августа движение по путепроводу по временной схеме будет открыто. Для пешеходов мост временно останется закрытым, поскольку на его боковых консолях продолжатся ремонтные работы», — сказала Ситникова. Сейчас на мосту выполнено выравнивание дорожного полотна и уложен нижний слой асфальта. Завершается монтаж переходных плит с южной стороны, идет подготовка к монтажу плит с северной стороны.

Также мэр Кургана в ходе объезда посетила Кировский путепровод. Работы на объекте идут с опережением графика. «На втором и третьем пролетах по правую сторону моста уже выполнено армирование консоли. Ведется работа по армированию опорных балок», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что на Некрасовском мосту в Кургане установили забор, чтобы не допускать посторонних на строительную площадку. До этого горожане переходили провал на строящемся путепроводе через торчащую арматуру по строительным доскам.

Мэр Кургана Елена Ситникова провела объезд по строящимся мостам Фото: Елена Ситникова

Некрасовский мост планируют открыть для движения до 24 часов 25 августа Фото: Елена Ситникова