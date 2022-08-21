Некрасовский путепровод в Кургане откроют к полуночи 25 августа. Движение по мосту будет действовать только для автомобилистов. Об этом мэр города Елена Ситникова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«К 24.00 часам 25 августа движение по путепроводу по временной схеме будет открыто. Для пешеходов мост временно останется закрытым, поскольку на его боковых консолях продолжатся ремонтные работы», — сказала Ситникова. Сейчас на мосту выполнено выравнивание дорожного полотна и уложен нижний слой асфальта. Завершается монтаж переходных плит с южной стороны, идет подготовка к монтажу плит с северной стороны.
Также мэр Кургана в ходе объезда посетила Кировский путепровод. Работы на объекте идут с опережением графика. «На втором и третьем пролетах по правую сторону моста уже выполнено армирование консоли. Ведется работа по армированию опорных балок», — говорится в сообщении.
Мэр Кургана Елена Ситникова провела объезд по строящимся мостам
Фото: Елена Ситникова
Некрасовский мост планируют открыть для движения до 24 часов 25 августа
Фото: Елена Ситникова
На путепроводе завершается монтаж переходных плит с южной стороны
Фото: Елена Ситникова
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
Некрасовский путепровод в Кургане откроют к полуночи 25 августа. Движение по мосту будет действовать только для автомобилистов. Об этом мэр города Елена Ситникова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «К 24.00 часам 25 августа движение по путепроводу по временной схеме будет открыто. Для пешеходов мост временно останется закрытым, поскольку на его боковых консолях продолжатся ремонтные работы», — сказала Ситникова. Сейчас на мосту выполнено выравнивание дорожного полотна и уложен нижний слой асфальта. Завершается монтаж переходных плит с южной стороны, идет подготовка к монтажу плит с северной стороны. Также мэр Кургана в ходе объезда посетила Кировский путепровод. Работы на объекте идут с опережением графика. «На втором и третьем пролетах по правую сторону моста уже выполнено армирование консоли. Ведется работа по армированию опорных балок», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что на Некрасовском мосту в Кургане установили забор, чтобы не допускать посторонних на строительную площадку. До этого горожане переходили провал на строящемся путепроводе через торчащую арматуру по строительным доскам.