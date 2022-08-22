Челябинский бизнесмен заявил о клевете со стороны экс-главы

Коммерсант рассказал, что экс-глава Агаповского района Байдавлет Тайбергенов (на фото) оговорил его из мести Фото: Илья Московец © URA.RU

Предприниматель из Магнитогорска (Челябинская область) Жарасхан Кутояков написал в прокуратуру заявление с просьбой привлечь к ответственности за клевету экс-главу Агаповского района Байдавлета Тайбергенова и его бывшего заместителя Сергея Стрижова. По словам предпринимателя, они оговорили его, заявив силовикам, что он давал им взятки.

«18 августа меня вызвали в Агаповскиий ОБЭП по поводу того, что Тайбергенов дал показание, что я якобы дал взятку в сумме двух миллионов Стрижову С. И. и Железнову А. И. за прием дома для детей-сирот по адресу: п. Агаповский, ул. Доломитовая, 18. Стрижов был в составе комиссии, которая принимала этот дом, о взятке не было речи. Железнова не было в составе, он в этот период был в отпуске, а затем уволился, поэтому я считаю, что Тайбергенов намеренно оговорил его, потому что Железнов является одним из основных кандидатов на пост главы Агаповского района», — заявил предприниматель в своем обращении в прокуратуру Ленинского района Магнитогорска (имеется в распоряжении URA.RU).

Также он указал, что ранее уже давал объяснения в Следственном комитете, но уже из-за показаний Стрижова, заявившего, что предприниматель дал взятку в 1,5 млн рублей самому Тайбергенову. Кутояков считает, что Тайбергенов мстит ему, так как он отказался в свое время подчиниться ему и ответить на предложение третьих лиц передать ему подношение.

За ложные показания, оговор и клевету Кутояков просит силовиков разобраться с Тайбергеновым и Стрижовым. В прокуратуре Ленинского района Магнитогорска URA.RU подтвердили, что обращение гражданина действительно зарегистрировано 22 июля.

Дело самого Байдавлета Тайбергенова, обвиняемого в получении взяток, передали в суд. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и дал показания против нескольких человек, в том числе — против своего бывшего заместителя Сергея Стрижова.