Экс-глава челябинского района ответит за взятку напольными часами

Байдавлет Тайбергенов признал вину Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ленинский районный суд Магнитогорска направлено уголовное дело в отношении бывшего главы Агаповского района Байдавлета Тайбергенова, обвиняемого в получении взяток. По данным следствия, взятки он получал не только деньгами, но и напольными часами. Информацию об этом URA.RU подтвердила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«По версии следствия, в период с 2016 по 2018 год обвиняемый, занимая должность главы района, получил лично от представителей коммерческой организации взятки в виде денег и иного имущества (напольные часы) на общую сумму более 1 млн рублей. За это обеспечил беспрепятственное предоставление земель сельскохозяйственного назначения в аренду юридическим лицам», — рассказала Наталья Мамаева.

Обвиняемый вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Тайбергенов был задержан 23 мая 2022 года сотрудниками УФСБ по Челябинской области. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его заключили под стражу, затем меру пресечения изменили на подписку о невыезде. В рамках досудебного соглашения он дал показания против бывших коллег по госслужбе.