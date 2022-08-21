Депутата «курганской Рублевки» уволили с поста директора

Германа Хмелева (справа) уволили с поста директора дома-интерната в Лесниках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутата Кетовского муниципального округа Курганской области (так называемой «курганской Рублевки») Германа Хмелева уволили с поста директора Лесниковского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к социальной сфере в регионе.

«В последнее время на дом престарелых жаловались из-за скандалов, говорят, что там обижают подопечных. В связи с этим его и уволили», — утверждает источник. В разговоре с URA.RU Герман Хмелев подтвердил информацию об увольнении, отметив, что никакого конфликта не было. «Со мной просто не продлили контракт. Я с этим уже смирился. Видимо, посчитали, что я не очень нужный человек», — сообщил депутат.

Получить оперативный комментарий от учреждения к моменту публикации URA.RU не удалось. В главном управлении соцзащиты населения Курганской области, в чьем ведомстве находится дом-интернат, попросили перезвонить позже.

Ранее Герман Хмелев победил на выборах депутатов в Кетовскую окружную думу. За него отдали 305 голосов. Он выдвигался от местного отделения «Единой России».