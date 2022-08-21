21 августа 2022

В Челябинске из-за открытия моста изменят движение транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Ленинградский мост по улице Труда. Челябинск, транспорт, ленинградский мост, дорожное движение, трамвай
С 25 августа автобусы будут ходить по новому маршруту Фото:

В Челябинске из-за открытия Ленинградского моста с 25 августа изменится движение маршрутов автобусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

«Маршруты автобусов изменяются после открытия Ленинградского моста. Открытие движения по новому мосту позволит сократить интервал движения на автобусных маршрутах №№34, 45, 25с», — заявили URA.RU в пресс-службе миндора.

С 25 августа маршруты автобусов №№8, 9, 34, 45, 25с будут следовать прямо по проспекту Победы:

  • 8 Мамина — пр. Победы — Кирова — Бр. Кашириных — Ак. Королева
  • 9 Мамина — пр. Победы — Свердловский пр. — Комсомольский пр. — Петра Столыпина
  • 34 Мехколонна — пр. Победы — Свердловский пр. — Комсомольский пр. — Автобусный парк
  • 45 Аэропорт — пр. Победы — Свердловский пр. — Комсомольский пр. — Автобусный парк
  • 25с ДК Строителей — Свердловский пр. — пр. Победы — Сад Ферросад.

Ленинградский мост был закрыт на реконструкцию в мае 2021 года. Сдать объект планировали 20 сентября 2022 года, но строители справились быстрее. Новый мост стал шире, он стоит на сваях и построен из современных железобетонных конструкций.

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В Челябинске из-за открытия Ленинградского моста с 25 августа изменится движение маршрутов автобусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта. «Маршруты автобусов изменяются после открытия Ленинградского моста. Открытие движения по новому мосту позволит сократить интервал движения на автобусных маршрутах №№34, 45, 25с», — заявили URA.RU в пресс-службе миндора. С 25 августа маршруты автобусов №№8, 9, 34, 45, 25с будут следовать прямо по проспекту Победы: Ленинградский мост был закрыт на реконструкцию в мае 2021 года. Сдать объект планировали 20 сентября 2022 года, но строители справились быстрее. Новый мост стал шире, он стоит на сваях и построен из современных железобетонных конструкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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