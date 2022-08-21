В Челябинске из-за открытия моста изменят движение транспорта

В Челябинске из-за открытия Ленинградского моста с 25 августа изменится движение маршрутов автобусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.
«Маршруты автобусов изменяются после открытия Ленинградского моста. Открытие движения по новому мосту позволит сократить интервал движения на автобусных маршрутах №№34, 45, 25с», — заявили URA.RU в пресс-службе миндора.
С 25 августа маршруты автобусов №№8, 9, 34, 45, 25с будут следовать прямо по проспекту Победы:
- 8 Мамина — пр. Победы — Кирова — Бр. Кашириных — Ак. Королева
- 9 Мамина — пр. Победы — Свердловский пр. — Комсомольский пр. — Петра Столыпина
- 34 Мехколонна — пр. Победы — Свердловский пр. — Комсомольский пр. — Автобусный парк
- 45 Аэропорт — пр. Победы — Свердловский пр. — Комсомольский пр. — Автобусный парк
- 25с ДК Строителей — Свердловский пр. — пр. Победы — Сад Ферросад.
Ленинградский мост был закрыт на реконструкцию в мае 2021 года. Сдать объект планировали 20 сентября 2022 года, но строители справились быстрее. Новый мост стал шире, он стоит на сваях и построен из современных железобетонных конструкций.
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