Бывший депутат Государственной Думы РФ от Пермского края Игорь Сапко выходные провел на рыбалке. Фото улова на Камском водохранилище в районе Чермоза Сапко опубликовал в своих соцсетях.
«Сегодня с друзьями проверили рыбу в Луху и Чермозе. Докладываю, рыба есть!» — пишет Сапко. На рыбалку он ездил на катере. Похвастался перед подписчиками Сапко пойманным судаком.
Сапко — бывший спикер Пермской городской думы, глава города и депутат Госдумы — сейчас является безработным. В 2021 году занять кресло парламентария ему не удалось. Недавно в СМИ появилась информация, что Сапко может занять пост уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Мнения собеседников URA.RU в политэлитах по поводу вероятности такого назначения разделились.
Игорь Сапко на рыбалке в Пермском крае
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Бывший депутат Государственной Думы РФ от Пермского края Игорь Сапко выходные провел на рыбалке. Фото улова на Камском водохранилище в районе Чермоза Сапко опубликовал в своих соцсетях. «Сегодня с друзьями проверили рыбу в Луху и Чермозе. Докладываю, рыба есть!» — пишет Сапко. На рыбалку он ездил на катере. Похвастался перед подписчиками Сапко пойманным судаком. Сапко — бывший спикер Пермской городской думы, глава города и депутат Госдумы — сейчас является безработным. В 2021 году занять кресло парламентария ему не удалось. Недавно в СМИ появилась информация, что Сапко может занять пост уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Мнения собеседников URA.RU в политэлитах по поводу вероятности такого назначения разделились.