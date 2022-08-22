Пермский экс-депутат Госдумы Сапко показал свой улов. Фото

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Форелевая ферма на реке Куба. Свердловская область, Михайловск, рыбалка, рыба, форель
Игорь Сапко сообщил подписчикам, что рыба в Каме есть (архивное фото) Фото:

Бывший депутат Государственной Думы РФ от Пермского края Игорь Сапко выходные провел на рыбалке. Фото улова на Камском водохранилище в районе Чермоза Сапко опубликовал в своих соцсетях.

«Сегодня с друзьями проверили рыбу в Луху и Чермозе. Докладываю, рыба есть!» — пишет Сапко. На рыбалку он ездил на катере. Похвастался перед подписчиками Сапко пойманным судаком.

Сапко — бывший спикер Пермской городской думы, глава города и депутат Госдумы — сейчас является безработным. В 2021 году занять кресло парламентария ему не удалось. Недавно в СМИ появилась информация, что Сапко может занять пост уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Мнения собеседников URA.RU в политэлитах по поводу вероятности такого назначения разделились.

Игорь Сапко на рыбалке в Пермском крае

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Бывший депутат Государственной Думы РФ от Пермского края Игорь Сапко выходные провел на рыбалке. Фото улова на Камском водохранилище в районе Чермоза Сапко опубликовал в своих соцсетях. «Сегодня с друзьями проверили рыбу в Луху и Чермозе. Докладываю, рыба есть!» — пишет Сапко. На рыбалку он ездил на катере. Похвастался перед подписчиками Сапко пойманным судаком. Сапко — бывший спикер Пермской городской думы, глава города и депутат Госдумы — сейчас является безработным. В 2021 году занять кресло парламентария ему не удалось. Недавно в СМИ появилась информация, что Сапко может занять пост уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Мнения собеседников URA.RU в политэлитах по поводу вероятности такого назначения разделились.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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