Пермский экс-депутат Госдумы Сапко показал свой улов. Фото

22 августа 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

Игорь Сапко сообщил подписчикам, что рыба в Каме есть (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Бывший депутат Государственной Думы РФ от Пермского края Игорь Сапко выходные провел на рыбалке. Фото улова на Камском водохранилище в районе Чермоза Сапко опубликовал в своих соцсетях. «Сегодня с друзьями проверили рыбу в Луху и Чермозе. Докладываю, рыба есть!» — пишет Сапко. На рыбалку он ездил на катере. Похвастался перед подписчиками Сапко пойманным судаком. Сапко — бывший спикер Пермской городской думы, глава города и депутат Госдумы — сейчас является безработным. В 2021 году занять кресло парламентария ему не удалось. Недавно в СМИ появилась информация, что Сапко может занять пост уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Мнения собеседников URA.RU в политэлитах по поводу вероятности такого назначения разделились. Игорь Сапко на рыбалке в Пермском крае Страница Игоря Сапко в VK

Бывший депутат Государственной Думы РФ от Пермского края Игорь Сапко выходные провел на рыбалке. Фото улова на Камском водохранилище в районе Чермоза Сапко опубликовал в своих соцсетях. «Сегодня с друзьями проверили рыбу в Луху и Чермозе. Докладываю, рыба есть!» — пишет Сапко. На рыбалку он ездил на катере. Похвастался перед подписчиками Сапко пойманным судаком. Сапко — бывший спикер Пермской городской думы, глава города и депутат Госдумы — сейчас является безработным. В 2021 году занять кресло парламентария ему не удалось. Недавно в СМИ появилась информация, что Сапко может занять пост уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Мнения собеседников URA.RU в политэлитах по поводу вероятности такого назначения разделились.