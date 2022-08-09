Пермский экс-депутат ГД рискует остаться без новой должности. В третий раз за год

10 августа 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

В кадровых вопросах всегда есть риски Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Мнения собеседников URA.RU в политэлитах по поводу вероятности трудоустройства экс-депутата Госдумы от Пермского края на пост омбудсмена разделились. Одни уверяют, что вопрос уже решен и вероятность назначения близится к 100%. Другие опасается, что в последний момент назначение может сорваться. Так уже было в истории с советом глав, где Сапко должен был занять пост руководителя, и в ходе предвыборной кампании 2021 года. «Во-первых, в истории с кадровыми назначениями никогда нельзя быть уверенным до конца, пока не подписаны бумаги. И мы знаем немало таких примеров. Во-вторых, Сапко уже куда только не предлагали, и в совет глав, и в минкульт, но он по-прежнему в свободном плавании», — говорит собеседник в политтусовке. О том, что Сапко может занять пост уполномоченного по правам человека, сообщил «Коммерсант-Прикамье». Источники URA.RU в политтусовке отмечают, что раннее появление информации в СМИ также можно повлиять на назначение. Планы могут резко измениться, если общественники или кто-то в элитах воспримут фигуру Сапко слишком критично. Сам Игорь Сапко отказался от комментариев. Должность уполномоченного с 2017 года занимает Павел Миков. Осенью у него истекает срок полномочий. Краевые власти больше не видят его в этой должности, поскольку он показал себя противоречиво и к нему есть претензии. Игорь Сапко работает в коридорах власти с 1996 года. Он был депутатом Пермской гордумы, спикером, главой города. В 2016 году Сапко получил мандат депутата Госдумы по спискам «Единой России». В 2021 году планировалось, что он пойдет по одномандатному округу, но накануне праймериз стало известно, что он займет третью строчку в списке. Хотя он и участвовал в праймериз и по округу, было известно, что основным для него является список. Партия в сентябре прошлого года показала низкий результат в 33,7%, поэтому получила только один мандат, который достался IT-предпринимателю Антону Немкину. Сапко тогда обвинил в провале политтехнологов «Единой России». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мнения собеседников URA.RU в политэлитах по поводу вероятности трудоустройства экс-депутата Госдумы от Пермского края на пост омбудсмена разделились. Одни уверяют, что вопрос уже решен и вероятность назначения близится к 100%. Другие опасается, что в последний момент назначение может сорваться. Так уже было в истории с советом глав, где Сапко должен был занять пост руководителя, и в ходе предвыборной кампании 2021 года. «Во-первых, в истории с кадровыми назначениями никогда нельзя быть уверенным до конца, пока не подписаны бумаги. И мы знаем немало таких примеров. Во-вторых, Сапко уже куда только не предлагали, и в совет глав, и в минкульт, но он по-прежнему в свободном плавании», — говорит собеседник в политтусовке. О том, что Сапко может занять пост уполномоченного по правам человека, сообщил «Коммерсант-Прикамье». Источники URA.RU в политтусовке отмечают, что раннее появление информации в СМИ также можно повлиять на назначение. Планы могут резко измениться, если общественники или кто-то в элитах воспримут фигуру Сапко слишком критично. Сам Игорь Сапко отказался от комментариев. Должность уполномоченного с 2017 года занимает Павел Миков. Осенью у него истекает срок полномочий. Краевые власти больше не видят его в этой должности, поскольку он показал себя противоречиво и к нему есть претензии. Игорь Сапко работает в коридорах власти с 1996 года. Он был депутатом Пермской гордумы, спикером, главой города. В 2016 году Сапко получил мандат депутата Госдумы по спискам «Единой России». В 2021 году планировалось, что он пойдет по одномандатному округу, но накануне праймериз стало известно, что он займет третью строчку в списке. Хотя он и участвовал в праймериз и по округу, было известно, что основным для него является список. Партия в сентябре прошлого года показала низкий результат в 33,7%, поэтому получила только один мандат, который достался IT-предпринимателю Антону Немкину. Сапко тогда обвинил в провале политтехнологов «Единой России».