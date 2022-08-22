Путин выразил соболезнования после гибели Дарьи Дугиной

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Президент назвал произошедшее с журналисткой «подлым, жестоким преступлением» Фото:
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В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Президент России Владимир Путин направил соболезнования семье журналистки Дарьи Дугиной, погибшей после организованного гражданкой Украины взрыва. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной — светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», — говорится в телеграмме главы государства.

Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье от взрыва автомобиля, в котором она ехала домой. Следом ехал ее отец философ Александр Дугин. ФСБ объявила, что убийство девушки готовили украинские спецслужбы, а исполнителем назвали гражданку Украины Наталью Вовк. По информации проекта «НемеZида», она служила в нацбатальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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Президент России Владимир Путин направил соболезнования семье журналистки Дарьи Дугиной, погибшей после организованного гражданкой Украины взрыва. Об этом говорится на сайте Кремля. «Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной — светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», — говорится в телеграмме главы государства. Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье от взрыва автомобиля, в котором она ехала домой. Следом ехал ее отец философ Александр Дугин. ФСБ объявила, что убийство девушки готовили украинские спецслужбы, а исполнителем назвали гражданку Украины Наталью Вовк. По информации проекта «НемеZида», она служила в нацбатальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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