Путин выразил соболезнования после гибели Дарьи Дугиной

Президент России Владимир Путин направил соболезнования семье журналистки Дарьи Дугиной, погибшей после организованного гражданкой Украины взрыва. Об этом говорится на сайте Кремля.
«Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной — светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», — говорится в телеграмме главы государства.
Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье от взрыва автомобиля, в котором она ехала домой. Следом ехал ее отец философ Александр Дугин. ФСБ объявила, что убийство девушки готовили украинские спецслужбы, а исполнителем назвали гражданку Украины Наталью Вовк. По информации проекта «НемеZида», она служила в нацбатальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»