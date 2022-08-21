Челябинск вошел в топ городов, где выгодно сдавать квартиру

22 августа 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

Челябинские собственники получают в среднем около 150 тысяч 912 рублей в год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске выгодно инвестировать средства в покупку небольших по площади квартир и сдавать их в долгосрочную аренду. Собственники такого жилья получают в среднем около 150 тысяч 912 рублей в год. Об этом говорится в исследовании, проведенном порталом «Мир квартир». «В Челябинске за квартиру площадью до 32 квадратных метров в новостройке рантье получают годовой доход около 150 тысяч 912 рублей. Такая компактная квартира в среднем может стоить около 1 млн 887 тысяч рублей. Окупится это жилье за 12,5 года», — сообщают аналитики портала. Эксперты отмечают, что самые доходные маленькие «однушки» находятся в Якутске. Стоят они в среднем 3,35 млн рублей, а сдаются за 31,6 тысячи рублей в месяц. Также выгодна покупка небольшой квартиры-новостройки в таких городах, как Нижний Тагил (доходность 9,1%, окупаемость 11 лет), Магнитогорск (9% и 11,1 года), Грозный (8,7% и 11,5 года) и Мурманск (8% и 12,5 года). В среднем российская полуторка или студия приносит арендодателю 6,2% годовых, а ее окупаемость составляет 16 лет. В Санкт-Петербурге квартира до 32 квадратных метров окупится за 21,5 года, а в Москве — за 20,7 года.

В Челябинске выгодно инвестировать средства в покупку небольших по площади квартир и сдавать их в долгосрочную аренду. Собственники такого жилья получают в среднем около 150 тысяч 912 рублей в год. Об этом говорится в исследовании, проведенном порталом «Мир квартир». «В Челябинске за квартиру площадью до 32 квадратных метров в новостройке рантье получают годовой доход около 150 тысяч 912 рублей. Такая компактная квартира в среднем может стоить около 1 млн 887 тысяч рублей. Окупится это жилье за 12,5 года», — сообщают аналитики портала. Эксперты отмечают, что самые доходные маленькие «однушки» находятся в Якутске. Стоят они в среднем 3,35 млн рублей, а сдаются за 31,6 тысячи рублей в месяц. Также выгодна покупка небольшой квартиры-новостройки в таких городах, как Нижний Тагил (доходность 9,1%, окупаемость 11 лет), Магнитогорск (9% и 11,1 года), Грозный (8,7% и 11,5 года) и Мурманск (8% и 12,5 года). В среднем российская полуторка или студия приносит арендодателю 6,2% годовых, а ее окупаемость составляет 16 лет. В Санкт-Петербурге квартира до 32 квадратных метров окупится за 21,5 года, а в Москве — за 20,7 года.