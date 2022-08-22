Суд принял решение по иску компании пермского миллиардера к мэрии

Арбитражный суд отказал в иске компании Александра Репина к мэрии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края отказал строительному холдингу «Сатурн-Р», владельцем которого является миллиардер Александр Репин, в иске к мэрии. Речь об убытках на сумму более 250 миллионов рублей, которые застройщик пытался взыскать с городской администрации.

«22 августа суд поддержал позицию администрации Перми в споре с ООО „Строительно-монтажное управление №3 Сатурн-Р“. Арбитражным судом Пермского края в полном объеме отказано ООО „СМУ № 3 Сатурн-Р“ во взыскании убытков с муниципалитета в сумме 259 925 742 рубля. Городскую администрацию в суде представляли департамент земельных отношений и департамент градостроительства и архитектуры», — сообщает telegram-канал пресс-службы администрации Перми.

В мэрии уточняют, что иск застройщика к администрации был подан в ноябре 2020 года. По мнению истца, компания понесла убытки в связи с фактическим изъятием земельных участков в микрорайоне Красные Казармы. Кроме того, истец пытался возложить на ответчика обязанность принять участки земли, используемые для муниципальных нужд, под улично-дорожную сеть. За 2,5 года было проведено 22 судебных заседания, исследовано 10 томов дела. В итоге суд признал правоту мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что компания Александра Репина «Сатурн-Р» продала земельный участок между улицами Чернышевского, Героев Хасана, Карла Модераха и Василия Татищева. Там застройщик собирался возводить четвертую очередь ЖК «Арсенал», но отказался от стройки из-за конфликта с властями, связанного с процедурой передачи школы муниципалитету.