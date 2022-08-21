В МВД раскрыли причины визита Колокольцева в ХМАО

Министра встретил глава УМВД Фото: официальный telegram-канал МВД

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл в Ханты-Мансийск, чтобы провести оперативное совещание с руководством УМВД по ХМАО, в том числе обсудить укрепление экономической безопасности региона. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства «МВД Медиа».

«Глава ведомства провел оперативное совещание с руководящим составом управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, заслушал доклады руководителей подразделений и поставил задачи по приоритетным направлениям служебной деятельности. Важнейшее из них — укрепление экономической безопасности региона, на территории которого функционируют крупнейшие в стране предприятия по добыче нефти и природного газа. В ходе рабочей поездки Владимир Колокольцев также посетил МО МВД России „Ханты-Мансийский“, где побеседовал с сотрудниками дежурной части, оперативниками уголовного розыска и отдела по контролю за оборотом наркотиков, а также со следователями», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, Колокольцев дал поручения, связанные с обеспечением правопорядка в период предстоящей избирательной кампании. В этих целях он поручил организовать подчиненным постоянное взаимодействие со всеми заинтересованными ведомствами.

Ранее URA.RU сообщило о визите министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева в Ханты-Мансийск, который приехал, чтобы провести ревизию окружного главка. Сам визит министра носит ведомственный характер, поэтому с губернатором ХМАО встретиться он не планирует.