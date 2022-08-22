ФСБ России опубликовала кадры с камер видеонаблюдения с подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной Натальей Вовк. Видео, распространенное ФСБ, опубликовано в telegram-каналах.
В видео представлено, как развивались события перед убийством. На кадрах видно, как Вовк и ее дочь проходят через границу, входят в дом, в котором проживала погибшая, а затем, после убийства, выезжают в Эстонию.
Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина, погибла 20 августа в Одинцовском городском округе Подмосковья. ФСБ установили подозреваемую: это гражданка Украины Наталья Вовк, которая действовала по заданию украинских спецслужб. Хакеры RaHDIt заявили, что Вовк служила в нацбатальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
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