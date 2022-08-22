ФСБ показала кадры с передвижениями убийцы Дугиной. Видео

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Прессконференция с участием губернатора в аэропорту. Пермь, видеокамера, безопасность, видеонаблюдение
С помощью видео с камер наблюдения ФСБ удалось восстановить хронологию событий Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

ФСБ России опубликовала кадры с камер видеонаблюдения с подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной Натальей Вовк. Видео, распространенное ФСБ, опубликовано в telegram-каналах.

В видео представлено, как развивались события перед убийством. На кадрах видно, как Вовк и ее дочь проходят через границу, входят в дом, в котором проживала погибшая, а затем, после убийства, выезжают в Эстонию.

Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина, погибла 20 августа в Одинцовском городском округе Подмосковья. ФСБ установили подозреваемую: это гражданка Украины Наталья Вовк, которая действовала по заданию украинских спецслужб. Хакеры RaHDIt заявили, что Вовк служила в нацбатальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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ФСБ России опубликовала кадры с камер видеонаблюдения с подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной Натальей Вовк. Видео, распространенное ФСБ, опубликовано в telegram-каналах. В видео представлено, как развивались события перед убийством. На кадрах видно, как Вовк и ее дочь проходят через границу, входят в дом, в котором проживала погибшая, а затем, после убийства, выезжают в Эстонию. Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина, погибла 20 августа в Одинцовском городском округе Подмосковья. ФСБ установили подозреваемую: это гражданка Украины Наталья Вовк, которая действовала по заданию украинских спецслужб. Хакеры RaHDIt заявили, что Вовк служила в нацбатальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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