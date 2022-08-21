«Воспитание» лошади хлыстом подростки решили провести на площадке для выгула собак Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Две юных девушки в Тюмени попали на съемку очевидцев, когда били лошадь, находясь на площадке для выгула собак. Ролик в социальных сетях разместила местная жительница. Ее возмутило нахождение животного в неположенном месте, а комментаторов — жестокое обращение.

«На собачьей площадке молодые девочки, по их словам, „выбегивали лошадей“. У меня вопрос к администрации Тюмени: почему прокат лошадей „выбегивает“ животных во дворах? И как несовершеннолетним доверяют таких трудных животных?» — написала анонимный автор в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

На видео, приложенном к записи, две юные девушки бьют лошадь предметом, похожим на хлыст. Действие происходит на площадке для выгула собак.

Пользователей социальной сети возмутило отношение к животному. «Видимо, девочки не совсем понимают, как лошадей выбегивают. Стоило показать, как нужно выбегивать девочек», — написала Вероника Левина. «Если увижу такое, следующая новость будет, как мужик выпорол девочку-подростка кнутом», — отметил Andre Fgh. «Думала речь пойдет о жестоком обращении с животным, ведь над ним издеваются! А нет, автора больше интересует благоустройство двора», — прокомментировала пост Катарина Борисова.

Ранее URA.RU писало, что власти Тюмени запретили лошадей в центре города. Как отметили в мэрии, нахождение этих животных в общественных местах не допускается.