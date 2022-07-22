В администрации ответили тюменцам, жалующимся на лошадей в городе

23 июля 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

Как рассказали в городской администрации, нахождение лошадей в общественных местах не допускается Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В администрации Тюмени ответили жителям, которые ранее призвали запретить катание на лошадях и пони в городе. Как рассказали URA.RU в пресс-службе городской администрации со ссылкой на департамент потребительского рынка, нахождение животных в парках и скверах не допускается согласно требованиям нормативно правовых актов. «Нахождение таких животных, как лошади и пони в общественных местах города Тюмени не допускается согласно требованиям нормативных правовых актов. Таким образом, установления каких-либо дополнительных запретов не требуется. В рамках имеющихся полномочий, Администрацией города Тюмени предпринимаются меры по пресечению нахождения лошадей, пони в парках, скверах, на улицах города», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации со ссылкой на департамент потребительского рынка. В мэрии отметили, что профессиональная охрана пресекает работу предпринимателей-коневодов на площади 400-летия Тюмени и на Цветном бульваре. Заключить подобные контракты по охране территорий всех парков, скверов и бульваров не представляется возможным. Также организуются проверки по выявлению незаконной предпринимательской деятельности. Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени призвали запретить прокаты на лошадях по всему городу. В некоторых местах деятельность коневодов ограничили. Однако те перехитрили городскую администрацию и перешли на Текутьевский бульвар. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В администрации Тюмени ответили жителям, которые ранее призвали запретить катание на лошадях и пони в городе. Как рассказали URA.RU в пресс-службе городской администрации со ссылкой на департамент потребительского рынка, нахождение животных в парках и скверах не допускается согласно требованиям нормативно правовых актов. «Нахождение таких животных, как лошади и пони в общественных местах города Тюмени не допускается согласно требованиям нормативных правовых актов. Таким образом, установления каких-либо дополнительных запретов не требуется. В рамках имеющихся полномочий, Администрацией города Тюмени предпринимаются меры по пресечению нахождения лошадей, пони в парках, скверах, на улицах города», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации со ссылкой на департамент потребительского рынка. В мэрии отметили, что профессиональная охрана пресекает работу предпринимателей-коневодов на площади 400-летия Тюмени и на Цветном бульваре. Заключить подобные контракты по охране территорий всех парков, скверов и бульваров не представляется возможным. Также организуются проверки по выявлению незаконной предпринимательской деятельности. Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени призвали запретить прокаты на лошадях по всему городу. В некоторых местах деятельность коневодов ограничили. Однако те перехитрили городскую администрацию и перешли на Текутьевский бульвар.