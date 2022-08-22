Ректор РАНХиГС Мау единственный в деле Раковой не признал вину

Ректор РАНХиГС Владимиру Мау не признал вину. Он стал единственным из участников «дела Раковой», кто отказался компенсировать ущерб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«Все фигуранты „дела Раковой“, кроме ректора РАНХиГС Владимиру Мау, признали вину и изъявили желание компенсировать ущерб», — передает РИА «Новости». Всем фигурантам дела предъявлены обвинения в окончательной редакции, отмечает издание.
Мау арестовали 30 июня, ему предъявили обвинение в хищении средств вуза. Он является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое ранее возбудили по отношению к экс-замминистру просвещения России Марине Раковой, передает RT. Ему грозит до 10 лет заключения. Ранее суд посадил Мау под домашний арест, однако 10 августа он вернулся к обязанностям ректора, сообщает телеканал 360.
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