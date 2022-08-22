В Сербии заявили Лаврову «ключевую позицию» по санкциям против РФ

22 августа 2022 в 23:27 Размер текста - 17 +

Глава МВД Сербии раскрыл Сергею Лаврову, что думает о санкциях против РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сербия однозначно не будет частью антироссийской истерии, это ключевая позиция Белграда, так как от этого зависит будущее страны. Об этом заявил глава МВД Сербии Александар Вулин на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По его словам, его страна единственная в Европе, которая не желала вводить санкции против России. «Вы знаете, что Сербия поддерживает такую позицию, что она точно не будет частью антироссийской истерии. Мы единственная страна в Европе, которая не хотела вводить санкции против РФ. И это наша ключевая позиция», — сказал Вулин, видео его вступительного слова опубликовано на официальном сайте МИД РФ. По его мнению, такое решение принято для будущего Сербии. Он уверен, что есть много народов, со стороны которых РФ заслужила большего уважения. Ранее в Евросоюзе назвали виновного в антироссийской мировой истерии, среди них — Польша, Чехия и Болгария. Такое заявление сделал депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани. Он также заявил, что эти государства «исторически враждебны России». Чиновник считает, что это и стало одной из причин начала спецоперации на Украине. Россия начала вынужденную специальную операцию на Украине в конце февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее главная цель — защита жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида ВСУ и нацбатов. В ответ на действия России Евросоюз и США ввели жесткие антироссийские санкции, цель которых, по мнению главы государства, — отмена России, ее культуры и значения в мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сербия однозначно не будет частью антироссийской истерии, это ключевая позиция Белграда, так как от этого зависит будущее страны. Об этом заявил глава МВД Сербии Александар Вулин на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По его словам, его страна единственная в Европе, которая не желала вводить санкции против России. «Вы знаете, что Сербия поддерживает такую позицию, что она точно не будет частью антироссийской истерии. Мы единственная страна в Европе, которая не хотела вводить санкции против РФ. И это наша ключевая позиция», — сказал Вулин, видео его вступительного слова опубликовано на официальном сайте МИД РФ. По его мнению, такое решение принято для будущего Сербии. Он уверен, что есть много народов, со стороны которых РФ заслужила большего уважения. Ранее в Евросоюзе назвали виновного в антироссийской мировой истерии, среди них — Польша, Чехия и Болгария. Такое заявление сделал депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани. Он также заявил, что эти государства «исторически враждебны России». Чиновник считает, что это и стало одной из причин начала спецоперации на Украине. Россия начала вынужденную специальную операцию на Украине в конце февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее главная цель — защита жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида ВСУ и нацбатов. В ответ на действия России Евросоюз и США ввели жесткие антироссийские санкции, цель которых, по мнению главы государства, — отмена России, ее культуры и значения в мировых событиях.