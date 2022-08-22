В Екатеринбурге вечером 22 августа столкнулись две иномарки, в результате ДТП один из водителей сломал ребра. Об этом сообщает очевидец.
«У водителя Volkswagen вроде бы ребра сломаны. Водителя Renault еле вывели из машины», — рассказал очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».
ДТП произошло на перекрестке улиц Восстания-Индустрии, после столкновения один из автомобилей въехал в столб. Корреспондент URA.RU отправил запрос дежурному ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
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В Екатеринбурге вечером 22 августа столкнулись две иномарки, в результате ДТП один из водителей сломал ребра. Об этом сообщает очевидец. «У водителя Volkswagen вроде бы ребра сломаны. Водителя Renault еле вывели из машины», — рассказал очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». ДТП произошло на перекрестке улиц Восстания-Индустрии, после столкновения один из автомобилей въехал в столб. Корреспондент URA.RU отправил запрос дежурному ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили несовершеннолетнего мотоциклиста. Пострадавшего с множественными ушибами тела доставили в больницу.