ДТП произошло на перекрестке улиц Восстания-Индустрии в Екатеринбурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге вечером 22 августа столкнулись две иномарки, в результате ДТП один из водителей сломал ребра. Об этом сообщает очевидец.

«У водителя Volkswagen вроде бы ребра сломаны. Водителя Renault еле вывели из машины», — рассказал очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».

ДТП произошло на перекрестке улиц Восстания-Индустрии, после столкновения один из автомобилей въехал в столб. Корреспондент URA.RU отправил запрос дежурному ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили несовершеннолетнего мотоциклиста. Пострадавшего с множественными ушибами тела доставили в больницу.

Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»