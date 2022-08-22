Жительница ЯНАО отметила, что уважение к флагу — это уважение к своей истории, культуре и традициям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Ямала Анна Михеева в честь Дня флага России собрала композицию из мха и ягод в цветах триколора. Пост и фото девушка опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Российский флаг — наш символ и богатство. Праздник дает нам возможность почувствовать себя частью великой державы. Уважение к флагу — это уважение к своей истории, культуре и традициям, это знак сильной и независимой страны. Пусть всегда в нас живет чувство гордости за Россию!» — написала Михеева.

Ранее URA.RU писало, что в поселке Тазовский (ЯНАО) установят еще один огромный флагшток. Его высота составит 22 метра.

Триколор из ягод и мха Анна Михеева, «ВКонтакте»