22 августа 2022
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Жительница ЯНАО показала необычный триколор. Фото

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Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, российский флаг, триколор, флаг россии, символ власти, государственный символ
Жительница ЯНАО отметила, что уважение к флагу — это уважение к своей истории, культуре и традициям Фото:

Жительница Ямала Анна Михеева в честь Дня флага России собрала композицию из мха и ягод в цветах триколора. Пост и фото девушка опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Российский флаг — наш символ и богатство. Праздник дает нам возможность почувствовать себя частью великой державы. Уважение к флагу — это уважение к своей истории, культуре и традициям, это знак сильной и независимой страны. Пусть всегда в нас живет чувство гордости за Россию!» — написала Михеева.

Ранее URA.RU писало, что в поселке Тазовский (ЯНАО) установят еще один огромный флагшток. Его высота составит 22 метра.

Триколор из ягод и мха
Триколор из ягод и мха

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Жительница Ямала Анна Михеева в честь Дня флага России собрала композицию из мха и ягод в цветах триколора. Пост и фото девушка опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Российский флаг — наш символ и богатство. Праздник дает нам возможность почувствовать себя частью великой державы. Уважение к флагу — это уважение к своей истории, культуре и традициям, это знак сильной и независимой страны. Пусть всегда в нас живет чувство гордости за Россию!» — написала Михеева. Ранее URA.RU писало, что в поселке Тазовский (ЯНАО) установят еще один огромный флагшток. Его высота составит 22 метра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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