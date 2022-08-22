Свердловской области выделили гранты на развитие туризма

Свердловской области выделят деньги на развитие туризма в 2023 Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ростуризм выбрал Свердловскую область и еще 48 регионов для выдачи грантов под проекты в сфере туризма в 2023 году на общую сумму 5,3 миллиарда рублей. Советующие документы опубликованы на официальном сайте Ростуризма.

«Свердловской области выдадут гранты на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, создание и развитие национальных туристических маршрутов», — следует из документа. В рамках этого гранта 44 региона получат 3,1 миллиард рублей.

Также, Свердловская область получит часть средств из 700 миллионов на создание кемпингов и автокемпингов. Кроме этого, уральский регион получит деньги на приобретение туристического оборудования,

создание электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями, приобретение оборудования для инфоцентров и пунктов проката и разработку новых туристических маршрутов, включая маркировку, навигацию, организацию зон отдыха.

Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург попал в список городов-победителей, которые получат от Ростуризма деньги из федерального бюджета. Средства пойдут на обустройство туристической инфраструктуры.