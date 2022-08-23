Военный историк назвал единственное условие для мобилизации в РФ

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Россиян призовут «на фронт» только если НАТО развяжет полномасштабную войну, заявил Евгений Норин Фото:

В России мобилизация может быть объявлена только в случае возникновения экзистенциальной угрозы при ведении боевых действиях внутри страны. Об этом заявил военный историк Евгений Норин. По его словам, россиянее «уйдут на фронт» только при вмешательстве НАТО в конфликт.

«Мобилизация у нас может быть объявлена только в случае экзистенциальной угрозы, если боевые действия будут идти внутри России. Потому что это чревато серьезными внутриполитическими последствиями», — сказал Норин в интервью «Украина.ру».

Он пояснил, что все россияне «уйдут на фронт» только если воинские части НАТО напрямую вмешаются в конфликт. На данный же момент в спецоперации активно принимают участие добровольческие подразделения, отметил он.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины утром 24 февраля. Он отмечал, что основной целью российской армии является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.

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В России мобилизация может быть объявлена только в случае возникновения экзистенциальной угрозы при ведении боевых действиях внутри страны. Об этом заявил военный историк Евгений Норин. По его словам, россиянее «уйдут на фронт» только при вмешательстве НАТО в конфликт. «Мобилизация у нас может быть объявлена только в случае экзистенциальной угрозы, если боевые действия будут идти внутри России. Потому что это чревато серьезными внутриполитическими последствиями», — сказал Норин в интервью «Украина.ру». Он пояснил, что все россияне «уйдут на фронт» только если воинские части НАТО напрямую вмешаются в конфликт. На данный же момент в спецоперации активно принимают участие добровольческие подразделения, отметил он. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины утром 24 февраля. Он отмечал, что основной целью российской армии является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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