В ЯНАО наказали чиновника, игнорировавшего жителей

Чиновник заплатит штраф Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава администрации Мужевское привлечен к административной ответственности из-за несоблюдения требований законодательства о рассмотрении обращений граждан. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.

«23.05.2022 в администрацию Мужевское поступило обращение местного жителя с просьбой разъяснить периоды и причины образования задолженности за пользование жилым помещением. Однако главой администрации ответ заявителю предоставлен не по существу поставленных вопросов», — сказано в сообщении.

В связи с чем прокурором Шурышкарского района в отношении главы села возбуждено административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ [нарушение порядка рассмотрения обращений граждан].

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Ямальского района ЯНАО игнорировала проблемы горожан, которые обращались в мэрию за помощью. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, виновным выписаны штрафы в размере пяти тысяч.