22 августа 2022
21 августа 2022

В ЯНАО наказали чиновника, игнорировавшего жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Андреем Климовым. Москва, депутат, чиновник, сенатор, рабочий кабинет, канцелярия, руководитель, шариковая ручка, директор
Чиновник заплатит штраф Фото:

Глава администрации Мужевское привлечен к административной ответственности из-за несоблюдения требований законодательства о рассмотрении обращений граждан. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.

«23.05.2022 в администрацию Мужевское поступило обращение местного жителя с просьбой разъяснить периоды и причины образования задолженности за пользование жилым помещением. Однако главой администрации ответ заявителю предоставлен не по существу поставленных вопросов», — сказано в сообщении.

В связи с чем прокурором Шурышкарского района в отношении главы села возбуждено административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ [нарушение порядка рассмотрения обращений граждан].

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Ямальского района ЯНАО игнорировала проблемы горожан, которые обращались в мэрию за помощью. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, виновным выписаны штрафы в размере пяти тысяч.

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Глава администрации Мужевское привлечен к административной ответственности из-за несоблюдения требований законодательства о рассмотрении обращений граждан. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО. «23.05.2022 в администрацию Мужевское поступило обращение местного жителя с просьбой разъяснить периоды и причины образования задолженности за пользование жилым помещением. Однако главой администрации ответ заявителю предоставлен не по существу поставленных вопросов», — сказано в сообщении. В связи с чем прокурором Шурышкарского района в отношении главы села возбуждено административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ [нарушение порядка рассмотрения обращений граждан]. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Ямальского района ЯНАО игнорировала проблемы горожан, которые обращались в мэрию за помощью. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, виновным выписаны штрафы в размере пяти тысяч.
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