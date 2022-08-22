Сергей Степашин прибыл в Батурино на 205-летие архимандрита Антонина Капустина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-премьер РФ Сергей Степашин и губернатор Курганской области Вадим Шумков открыли фестиваль в Батурино Курганской области и памятную доску в честь визита патриарха Кирилла в село в 2017 году. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Отрадно видеть очередную восстановленную святыню на территории нашей любимой Курганской области. Последние три года мы активно строим и ремонтируем и храмы, и дороги, и социальные объекты. Но гораздо важнее, что мы с вами восстанавливаем души людские. Мы убедились, деньги, финансирование — это крайне важно, но не самое главное. Если будет в людях силен дух, как это и было ранее, мы все преодолеем, отстроим, будем расти и развиваться, и никто нам не сможет помешать», — сказал Шумков, приветствуя гостей фестиваля к 205-летию архимандрита Антонина Капустина.

Председатель Императорского православного Палестинского общества Сергей Степашин отметил, что пять лет назад мало кто верил, что в короткий срок будет восстановлен один из самых красивых храмов Зауралья в селе Батурино (родина архимандрита Капустина, начальника Русской Духовной миссии в Иерусалиме (1865—1894 годы)). «Считаем, что Антонин Капустин должен быть причислен к лику святых. Сегодня можно смело говорить, что Батурино как Далматово, Шадринск и Курган должны стать местом паломничества. Здесь тоже святая земля, потому что живут прекрасные люди. Чудо, которое здесь случилось (храм), должно придать импульс развитию Курганской области», — сказал Степашин.

Ранее URA.RU писало, что 23 августа полпред УрФО Владимир Якушев вместе с председателем попечительского совета «Фонда развития территории» Сергеем Степашиным посетят «Батуринский фестиваль», а также ряд объектов экономики и социальной сферы Шадринска. Реставрацию храма в селе Батурино, который в 2017 году посетил патриарх Кирилл, закончили в начале 2022 года. Храм в честь Преображения Господня в селе Батурино построен в 1816—1842 годах на месте прежней деревянной церкви. Он является объектом культурного наследия регионального значения.

Сергей Степашин посетил православный фестиваль в Батурино Курганской области, где восстановили храм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Степашин назвал восстановленный в Батурино храм одним из самых красивый в Зауралье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гости побывали на службе в отреставрированном храме в селе Батурино Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На фестиваль в Батурино (Шадринский район) съехались курганские VIP Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Храм в селе Батурино Курганской области, в 2017 году его посетил патриарх Кирилл Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU