Медведев: Украина потеряла последний шанс на вступление в НАТО

23 августа 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

Медведев считает, что гарантии безопасности Украине может дать только договор с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украина потеряла шанс вступления в НАТО. Об этом он написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Киевский режим понимает, что для него нет гарантий безопасности, их мог дать только договор с Россией. «Всем же ясно, что никакие соседи им [Украине] никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию. А в НАТО теперь никто не примет. В Альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции. И последнее. Киевский режим понимает, что именно для него (нынешних руководителей Украины) никаких гарантий безопасности вообще нет и быть не может», — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, киевский режим продолжает изобретать для себя некие «гарантии безопасности» на будущее. «То встречу с отдельными малозначительными соседями под председательством забытых отставников на эту тему проведут, то опять про НАТО вспомнят. Гарантии безопасности мог дать только договор с Россией. Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась», — подытожил политик. Ранее иностранное издание сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц перед началом российской спецоперации заверил президента России Владимира Путина, что Украина в ближайшие 30 лет не присоединится к НАТО. Шольц заявлял, в разговоре с российским лидером, что вопрос присоединения Украины к НАТО отложен на неопределенное время.

Украина потеряла шанс вступления в НАТО. Об этом он написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Киевский режим понимает, что для него нет гарантий безопасности, их мог дать только договор с Россией. «Всем же ясно, что никакие соседи им [Украине] никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию. А в НАТО теперь никто не примет. В Альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции. И последнее. Киевский режим понимает, что именно для него (нынешних руководителей Украины) никаких гарантий безопасности вообще нет и быть не может», — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, киевский режим продолжает изобретать для себя некие «гарантии безопасности» на будущее. «То встречу с отдельными малозначительными соседями под председательством забытых отставников на эту тему проведут, то опять про НАТО вспомнят. Гарантии безопасности мог дать только договор с Россией. Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась», — подытожил политик. Ранее иностранное издание сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц перед началом российской спецоперации заверил президента России Владимира Путина, что Украина в ближайшие 30 лет не присоединится к НАТО. Шольц заявлял, в разговоре с российским лидером, что вопрос присоединения Украины к НАТО отложен на неопределенное время.