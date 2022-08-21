Шольц раскрыл Путину сроки принятия Украины в НАТО

21 августа 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц заверил, что Украину не примут в НАТО в ближайшие 30 лет Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер ФРГ Олаф Шольц перед началом российской спецоперации заверил президента России Владимира Путина, что Украина в ближайшие 30 лет не присоединится к НАТО. Об этом сообщает издание Die Welt. Шольц заявлял, в разговоре с российским лидером, что вопрос присоединения Украины к НАТО отложен на неопределенное время. «Этого не произойдет в ближайшие 30 лет», сообщает Die Welt. Как пишет издание, со слов Шольца, альянс никогда не представлял угрозы для России. Он отверг обвинения в том, что страны Североатлантического альянса «не заботились об интересах безопасности России», пишет Die Welt. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Действия России на этой территории связаны с демилитаризацией и денацификацией, а также помощью мирным гражданам Донбасса, которые восемь лет страдали от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов.12 июля союзником НАТО стала Украина — страну приняли в программу взаимосовместимости, реализующую техсотрудничество армий государств, входящих в Североатлантический альянс. По мнению военного эксперта, прием в НАТО стран, которые имеют территориальные претензии к России, — это провокация вооруженного конфликта между альянсом и РФ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц перед началом российской спецоперации заверил президента России Владимира Путина, что Украина в ближайшие 30 лет не присоединится к НАТО. Об этом сообщает издание Die Welt. Шольц заявлял, в разговоре с российским лидером, что вопрос присоединения Украины к НАТО отложен на неопределенное время. «Этого не произойдет в ближайшие 30 лет», сообщает Die Welt. Как пишет издание, со слов Шольца, альянс никогда не представлял угрозы для России. Он отверг обвинения в том, что страны Североатлантического альянса «не заботились об интересах безопасности России», пишет Die Welt. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Действия России на этой территории связаны с демилитаризацией и денацификацией, а также помощью мирным гражданам Донбасса, которые восемь лет страдали от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов.12 июля союзником НАТО стала Украина — страну приняли в программу взаимосовместимости, реализующую техсотрудничество армий государств, входящих в Североатлантический альянс. По мнению военного эксперта, прием в НАТО стран, которые имеют территориальные претензии к России, — это провокация вооруженного конфликта между альянсом и РФ.