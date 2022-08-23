«Яндекс» получит сервис доставки еды Delivery Club

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Памятник ВК на площади Труда. Екатеринбург, vk памятник
VK планирует передать Delivery Club сервису «Яндекс» Фото:

Российская корпорация VK выкупила 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club, чтобы в дальнейшем передать их «Яндексу». Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице компании во «Вконтакте».

«VK объявляет о подписании обязывающих документов, согласно которым компания получит 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club и выйдет из состава участников „О2О Холдинг“», — говорится в сообщении. Представители VK отметили, что в дальнейшем компания планирует передать Delivery Club сервису «Яндекс» в рамках сделки по приобретению контентных платформ «Дзен» и «Яндекс.Новости».

Ранее URA.RU сообщало, что российские компании VK и Сбер пытаются договориться о продаже сервиса доставки готовой еды Delivery Club. Один из участников сделки предполагал передачу сервиса «Яндексу».

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Российская корпорация VK выкупила 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club, чтобы в дальнейшем передать их «Яндексу». Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице компании во «Вконтакте». «VK объявляет о подписании обязывающих документов, согласно которым компания получит 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club и выйдет из состава участников „О2О Холдинг“», — говорится в сообщении. Представители VK отметили, что в дальнейшем компания планирует передать Delivery Club сервису «Яндекс» в рамках сделки по приобретению контентных платформ «Дзен» и «Яндекс.Новости». Ранее URA.RU сообщало, что российские компании VK и Сбер пытаются договориться о продаже сервиса доставки готовой еды Delivery Club. Один из участников сделки предполагал передачу сервиса «Яндексу».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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