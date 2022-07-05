VK и Сбер рассматривают продажу Delivery Club «Яндексу»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Москва, доставка еды, яндекс еда, деливери-клуб, delivery club
Окончательные договоренности еще не достигнуты Фото:

Российские компании VK и Сбер пытаются договориться о продаже сервиса доставки готовой еды Delivery Club. Покупателем может стать сервис «Яндекс». Такое заявление сделал источник, знакомый с ситуацией.

«Компании обсуждают варианты сделки по Delivery Club. Один из них предполагает передачу сервиса „Яндексу“ в рамках сделки по продаже „Дзена“ и „Новостей“», — сказал собеседник изданию ТАСС. При этом окончательные договоренности еще не достигнуты.

Ранее в Delivery Club сообщили об утечке данных пользователей. Информация клиентов сервиса доставки готовой еды была опубликована в интернете. При этом агрегаторы доставки (в том числе «Яндекс.Еда» и Delivery Club) экономят на налогах, массово переводя своих курьеров в самозанятые. С просьбой проверить их деятельность Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка обратилась в Федеральную налоговую службу в мае этого года.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Российские компании VK и Сбер пытаются договориться о продаже сервиса доставки готовой еды Delivery Club. Покупателем может стать сервис «Яндекс». Такое заявление сделал источник, знакомый с ситуацией. «Компании обсуждают варианты сделки по Delivery Club. Один из них предполагает передачу сервиса „Яндексу“ в рамках сделки по продаже „Дзена“ и „Новостей“», — сказал собеседник изданию ТАСС. При этом окончательные договоренности еще не достигнуты. Ранее в Delivery Club сообщили об утечке данных пользователей. Информация клиентов сервиса доставки готовой еды была опубликована в интернете. При этом агрегаторы доставки (в том числе «Яндекс.Еда» и Delivery Club) экономят на налогах, массово переводя своих курьеров в самозанятые. С просьбой проверить их деятельность Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка обратилась в Федеральную налоговую службу в мае этого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...