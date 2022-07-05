VK и Сбер рассматривают продажу Delivery Club «Яндексу»

05 июля 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Окончательные договоренности еще не достигнуты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские компании VK и Сбер пытаются договориться о продаже сервиса доставки готовой еды Delivery Club. Покупателем может стать сервис «Яндекс». Такое заявление сделал источник, знакомый с ситуацией. «Компании обсуждают варианты сделки по Delivery Club. Один из них предполагает передачу сервиса „Яндексу“ в рамках сделки по продаже „Дзена“ и „Новостей“», — сказал собеседник изданию ТАСС. При этом окончательные договоренности еще не достигнуты. Ранее в Delivery Club сообщили об утечке данных пользователей. Информация клиентов сервиса доставки готовой еды была опубликована в интернете. При этом агрегаторы доставки (в том числе «Яндекс.Еда» и Delivery Club) экономят на налогах, массово переводя своих курьеров в самозанятые. С просьбой проверить их деятельность Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка обратилась в Федеральную налоговую службу в мае этого года. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российские компании VK и Сбер пытаются договориться о продаже сервиса доставки готовой еды Delivery Club. Покупателем может стать сервис «Яндекс». Такое заявление сделал источник, знакомый с ситуацией. «Компании обсуждают варианты сделки по Delivery Club. Один из них предполагает передачу сервиса „Яндексу“ в рамках сделки по продаже „Дзена“ и „Новостей“», — сказал собеседник изданию ТАСС. При этом окончательные договоренности еще не достигнуты. Ранее в Delivery Club сообщили об утечке данных пользователей. Информация клиентов сервиса доставки готовой еды была опубликована в интернете. При этом агрегаторы доставки (в том числе «Яндекс.Еда» и Delivery Club) экономят на налогах, массово переводя своих курьеров в самозанятые. С просьбой проверить их деятельность Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка обратилась в Федеральную налоговую службу в мае этого года.