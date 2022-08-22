Курганские бизнесмены избавляются от гостиниц. Фото

23 августа 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

В Кургане продают две гостиницы за 44,5 млн рублей (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Предприниматели выставили на продажу две гостиницы в Кургане. Общая стоимость готового бизнеса составляет 44,5 миллиона рублей. Соответствующие объявления размещены на сайте «Циан». «Продается гостинично-оздоровительный комплекс по улице Дзержинского, 68А в Кургане. Площадь здания: 595,6 квадратных метров, земельного участка — 650 квадратных метров. Все в собственности. На первом этаже находятся две сауны, два бассейна, зоны отдыха, бильярд. На втором и третьем этажах — гостиничные номера эконом и люкс класса», — говорится в объявлении. Стоимость имущества составляет 26,5 миллионов рублей. Также продается гостиница в центре Кургана около жд-вокзала площадью 300 квадратных метров. «В гостинице имеется девять уютных номеров с дизайнерским ремонтом, два из них класса люкс. Есть ресторан. Стоимость бизнеса: 18 000 000 рублей», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало, что глава региона Вадим Шумков поручил увеличить число гостиничных номеров в Курганской области. По словам инсайдеров, это нужно для того, чтобы попасть в реестр Ростуризма и получить господдержку. Скрин: Циан Скрин: Циан

Предприниматели выставили на продажу две гостиницы в Кургане. Общая стоимость готового бизнеса составляет 44,5 миллиона рублей. Соответствующие объявления размещены на сайте «Циан». «Продается гостинично-оздоровительный комплекс по улице Дзержинского, 68А в Кургане. Площадь здания: 595,6 квадратных метров, земельного участка — 650 квадратных метров. Все в собственности. На первом этаже находятся две сауны, два бассейна, зоны отдыха, бильярд. На втором и третьем этажах — гостиничные номера эконом и люкс класса», — говорится в объявлении. Стоимость имущества составляет 26,5 миллионов рублей. Также продается гостиница в центре Кургана около жд-вокзала площадью 300 квадратных метров. «В гостинице имеется девять уютных номеров с дизайнерским ремонтом, два из них класса люкс. Есть ресторан. Стоимость бизнеса: 18 000 000 рублей», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало, что глава региона Вадим Шумков поручил увеличить число гостиничных номеров в Курганской области. По словам инсайдеров, это нужно для того, чтобы попасть в реестр Ростуризма и получить господдержку.