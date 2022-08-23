В России легализуют майнинг криптовалют

23 августа 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

Проект впервые представили на форуме «Технопром-2022» в Новосибирске Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Корпоративные клиенты смогут легально добывать криптовалюту благодаря разработке новосибирских ИТ-специалистов. О проекте, представленном на IX Международном форуме технологического развития «Технопром-2022», рассказал генеральный директор компании-разработчика «Сизам» Дмитрий Кулев. «Мы впервые анонсируем легальный майнинг в России. Эту схему работы можно транслировать на всю страну, независимо от местоположения, не важно, в какой точке вы находитесь. Добыча криптовалюты на законодательном поле в ближайшем будущем будет прописана, уже сегодня есть несколько законодательных инициатив, которые проходят изучение и согласование. Стартовый площадкой мы обозначали Новосибирск. 24 августа с АО „РЭС“ мы подписываем соглашение. Нам предоставят адресную карту с локациями до 150 МВт мощностей вмещения. Мы будем давать необходимые консультации корпоративным клиентам, чтобы они могли детально разобраться, как купить оборудование, платить за электроэнергию официально и зарабатывать на майнинге», — рассказал Дмитрий Кулев. На Форуме также было впервые предложено создание в России майнингового кластера на базе единого оператора. Это поспособствует созданию новых рабочих мест в ИТ-сфере и легализации одного из самых нашумевших видов заработка нового поколения. Форум «Технопром-2022» является одним из флагманских событий объявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. В этом году его основной темой стало исполнение поручений Президента Владимира Путина по достижению технологического суверенитета и экономической безопасности России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Корпоративные клиенты смогут легально добывать криптовалюту благодаря разработке новосибирских ИТ-специалистов. О проекте, представленном на IX Международном форуме технологического развития «Технопром-2022», рассказал генеральный директор компании-разработчика «Сизам» Дмитрий Кулев. «Мы впервые анонсируем легальный майнинг в России. Эту схему работы можно транслировать на всю страну, независимо от местоположения, не важно, в какой точке вы находитесь. Добыча криптовалюты на законодательном поле в ближайшем будущем будет прописана, уже сегодня есть несколько законодательных инициатив, которые проходят изучение и согласование. Стартовый площадкой мы обозначали Новосибирск. 24 августа с АО „РЭС“ мы подписываем соглашение. Нам предоставят адресную карту с локациями до 150 МВт мощностей вмещения. Мы будем давать необходимые консультации корпоративным клиентам, чтобы они могли детально разобраться, как купить оборудование, платить за электроэнергию официально и зарабатывать на майнинге», — рассказал Дмитрий Кулев. На Форуме также было впервые предложено создание в России майнингового кластера на базе единого оператора. Это поспособствует созданию новых рабочих мест в ИТ-сфере и легализации одного из самых нашумевших видов заработка нового поколения. Форум «Технопром-2022» является одним из флагманских событий объявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. В этом году его основной темой стало исполнение поручений Президента Владимира Путина по достижению технологического суверенитета и экономической безопасности России.