Глава ЯНАО сравнил мэра Губкинского с котом из «Шрека»

Губернатор ЯНАО отметил хорошую работы главы Губкинского Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор ЯНАО отметил работоспособность мэра Губкинского Андрея Гагарина. Город строится как никогда прежде. Об этом Дмитрий Артюхов рассказал во время поездки по «Честному маршруту».

«Приезжает — из кабинета нельзя выгнать, пока денюжку не выбьет. Город развивается. Это к вопросу о том, кто как относится. Приходит, глаза, как у кота из „Шрека“. Хотя и так запредельное финансирование. Сидит такой — вот еще бы проездик один. Как такому главе откажешь?» — рассказал Артюхов.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин во время пробежки с губернатором Дмитрием Артюховым пересел на велосипед. Глава города бежал вместе со всеми, но старая травма колена дала о себе знать — почувствовал боль, поэтому под конец пути пересел на велосипед.