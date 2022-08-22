Глава ЯНАО сравнил мэра Губкинского с котом из «Шрека»

Губернатор ЯНАО отметил работоспособность мэра Губкинского Андрея Гагарина. Город строится как никогда прежде. Об этом Дмитрий Артюхов рассказал во время поездки по «Честному маршруту».
«Приезжает — из кабинета нельзя выгнать, пока денюжку не выбьет. Город развивается. Это к вопросу о том, кто как относится. Приходит, глаза, как у кота из „Шрека“. Хотя и так запредельное финансирование. Сидит такой — вот еще бы проездик один. Как такому главе откажешь?» — рассказал Артюхов.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин во время пробежки с губернатором Дмитрием Артюховым пересел на велосипед. Глава города бежал вместе со всеми, но старая травма колена дала о себе знать — почувствовал боль, поэтому под конец пути пересел на велосипед.
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