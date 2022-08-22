22 августа 2022

Глава ЯНАО сравнил мэра Губкинского с котом из «Шрека»

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Гаранин, глава города Губкинский, ЯНАО, гаранин андрей
Губернатор ЯНАО отметил хорошую работы главы Губкинского Фото:

Губернатор ЯНАО отметил работоспособность мэра Губкинского Андрея Гагарина. Город строится как никогда прежде. Об этом Дмитрий Артюхов рассказал во время поездки по «Честному маршруту».

«Приезжает — из кабинета нельзя выгнать, пока денюжку не выбьет. Город развивается. Это к вопросу о том, кто как относится. Приходит, глаза, как у кота из „Шрека“. Хотя и так запредельное финансирование. Сидит такой — вот еще бы проездик один. Как такому главе откажешь?» — рассказал Артюхов.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин во время пробежки с губернатором Дмитрием Артюховым пересел на велосипед. Глава города бежал вместе со всеми, но старая травма колена дала о себе знать — почувствовал боль, поэтому под конец пути пересел на велосипед.

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Губернатор ЯНАО отметил работоспособность мэра Губкинского Андрея Гагарина. Город строится как никогда прежде. Об этом Дмитрий Артюхов рассказал во время поездки по «Честному маршруту». «Приезжает — из кабинета нельзя выгнать, пока денюжку не выбьет. Город развивается. Это к вопросу о том, кто как относится. Приходит, глаза, как у кота из „Шрека“. Хотя и так запредельное финансирование. Сидит такой — вот еще бы проездик один. Как такому главе откажешь?» — рассказал Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, что глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин во время пробежки с губернатором Дмитрием Артюховым пересел на велосипед. Глава города бежал вместе со всеми, но старая травма колена дала о себе знать — почувствовал боль, поэтому под конец пути пересел на велосипед.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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